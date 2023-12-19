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Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО - РИА Новости, 19.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:50 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/dolschiki-1916797308.html
Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО
Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО - РИА Новости, 19.12.2023
Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО
В Московской области осталось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Их права восстановят к концу этого года, рассказал министр регионального правительства по... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:50
2023-12-19T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Московской области осталось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Их права восстановят к концу этого года, рассказал министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Об этом сообщил телеканал "360".По его словам, по итогам 2023 года решение этого вопроса стало одной из приоритетных задач. Сейчас никто из недобросовестных застройщиков уже не работает в регионе, власти провели чистки.Кроме того, Гарибян отметил, что в планах ведомства на 2024 год совершенствование Центра содействия строительству. Также власти намерены сопроводить все проекты импортозамещения до логического завершения.До прихода команды губернатора в области насчитывалось около 117 тысяч обманутых дольщиков.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Московской области осталось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Их права восстановят к концу этого года, рассказал министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Об этом сообщил телеканал "360".
По его словам, по итогам 2023 года решение этого вопроса стало одной из приоритетных задач. Сейчас никто из недобросовестных застройщиков уже не работает в регионе, власти провели чистки.
Кроме того, Гарибян отметил, что в планах ведомства на 2024 год совершенствование Центра содействия строительству. Также власти намерены сопроводить все проекты импортозамещения до логического завершения.
До прихода команды губернатора в области насчитывалось около 117 тысяч обманутых дольщиков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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