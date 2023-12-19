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Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО
Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО - РИА Новости, 19.12.2023
Права 2,5 тысячи обманутых дольщиков восстановят к концу декабря в МО
В Московской области осталось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Их права восстановят к концу этого года, рассказал министр регионального правительства по... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:50
2023-12-19T18:50
2023-12-19T18:50
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Московской области осталось 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Их права восстановят к концу этого года, рассказал министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Об этом сообщил телеканал "360".По его словам, по итогам 2023 года решение этого вопроса стало одной из приоритетных задач. Сейчас никто из недобросовестных застройщиков уже не работает в регионе, власти провели чистки.Кроме того, Гарибян отметил, что в планах ведомства на 2024 год совершенствование Центра содействия строительству. Также власти намерены сопроводить все проекты импортозамещения до логического завершения.До прихода команды губернатора в области насчитывалось около 117 тысяч обманутых дольщиков.
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