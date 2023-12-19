https://ria.ru/20231219/biznes-1916671103.html

Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса

Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса - РИА Новости, 19.12.2023

Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса

России и Индии стоит подумать над созданием совместной структуры, которая поддерживала бы бизнес с обеих сторон, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:54

2023-12-19T11:54

2023-12-19T11:54

экономика

индия

россия

денис алипов

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России и Индии стоит подумать над созданием совместной структуры, которая поддерживала бы бизнес с обеих сторон, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Стоит подумать над созданием мощной совместной структуры, которая специализировалась бы на поддержке бизнеса с обеих сторон", — сказал Алипов в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что странам нужно продвигаться к устранению проблемы дисбаланса в торговле. "Приглашаем индийский бизнес действовать активно, находить свои ниши в таких сегментах как автомобильная отрасль, автозапчасти, судостроение, электроника, розничная торговля", — указал дипломат. По словам Алимова, диверсификация торговли будет способствовать скорейшему выходу стран на соглашение о свободной торговле. "Важно на системной основе создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, включая либеризацию таможенного режима, расширение транспортно-логистических подходов", — заключил он.

https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html

индия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, индия, россия, денис алипов