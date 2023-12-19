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Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса - РИА Новости, 19.12.2023
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11:54 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/biznes-1916671103.html
Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса
Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса - РИА Новости, 19.12.2023
Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса
России и Индии стоит подумать над созданием совместной структуры, которая поддерживала бы бизнес с обеих сторон, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:54
2023-12-19T11:54
экономика
индия
россия
денис алипов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России и Индии стоит подумать над созданием совместной структуры, которая поддерживала бы бизнес с обеих сторон, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Стоит подумать над созданием мощной совместной структуры, которая специализировалась бы на поддержке бизнеса с обеих сторон", — сказал Алипов в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что странам нужно продвигаться к устранению проблемы дисбаланса в торговле. "Приглашаем индийский бизнес действовать активно, находить свои ниши в таких сегментах как автомобильная отрасль, автозапчасти, судостроение, электроника, розничная торговля", — указал дипломат. По словам Алимова, диверсификация торговли будет способствовать скорейшему выходу стран на соглашение о свободной торговле. "Важно на системной основе создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, включая либеризацию таможенного режима, расширение транспортно-логистических подходов", — заключил он.
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экономика, индия, россия, денис алипов
Экономика, Индия, Россия, Денис Алипов
Посол предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса

Алипов предложил создать структуру по поддержке российско-индийского бизнеса

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Посол России в Индии Денис Алипов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России и Индии стоит подумать над созданием совместной структуры, которая поддерживала бы бизнес с обеих сторон, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Стоит подумать над созданием мощной совместной структуры, которая специализировалась бы на поддержке бизнеса с обеих сторон", — сказал Алипов в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что странам нужно продвигаться к устранению проблемы дисбаланса в торговле.
"Приглашаем индийский бизнес действовать активно, находить свои ниши в таких сегментах как автомобильная отрасль, автозапчасти, судостроение, электроника, розничная торговля", — указал дипломат.
Индия - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Вчера, 11:38
По словам Алимова, диверсификация торговли будет способствовать скорейшему выходу стран на соглашение о свободной торговле.
"Важно на системной основе создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, включая либеризацию таможенного режима, расширение транспортно-логистических подходов", — заключил он.
 
ЭкономикаИндияРоссияДенис Алипов
 
 
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