https://ria.ru/20231219/bezhentsy-1916700770.html
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев - РИА Новости, 19.12.2023
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:55
2023-12-19T13:55
2023-12-19T14:13
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875629180_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d40124014eb1fd6d5d948dbe3c8fbeb0.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом.
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875629180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_12a57b989976833f44c78f4b20acb729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
Шойгу: в новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом.
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город