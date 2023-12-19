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В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 19.12.2023 (обновлено: 14:13 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/bezhentsy-1916700770.html
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев - РИА Новости, 19.12.2023
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев
Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:55
2023-12-19T14:13
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом.
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россия, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев

Шойгу: в новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе
Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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