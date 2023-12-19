https://ria.ru/20231219/bezhentsy-1916700770.html

В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев

В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев - РИА Новости, 19.12.2023

В новые регионы вернулись почти три миллиона беженцев

Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:55

2023-12-19T13:55

2023-12-19T14:13

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые регионы России, восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом.

https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр