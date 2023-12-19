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Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии" - РИА Новости, 19.12.2023
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"
Президент России Владимир Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии", соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:22
2023-12-19T21:22
2023-12-19T21:22
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Ачим Девелопмент", акционерного общества "Ачимгаз", акционерного общества "Ачим сбыт" ... доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз" продается обществу с ограниченной ответственностью "Газовые технологии", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20231218/gaza-1916444360.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии"