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Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии" - РИА Новости, 19.12.2023
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21:22 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/aktivy-1916821474.html
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии" - РИА Новости, 19.12.2023
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"
Президент России Владимир Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии", соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:22
2023-12-19T21:22
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Ачим Девелопмент", акционерного общества "Ачимгаз", акционерного общества "Ачим сбыт" ... доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз" продается обществу с ограниченной ответственностью "Газовые технологии", - говорится в тексте указа.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в ООО "Газовые технологии"

Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища (ПХГ)
На территории подземного газохранилища (ПХГ) - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На территории подземного газохранилища (ПХГ). Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил передать активы "Ачимгаза" в российское ООО "Газовые технологии", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"Правительство Российской Федерации создает российские общества с ограниченной ответственностью, к которым, на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности открытого акционерного общества "Ачим Девелопмент", акционерного общества "Ачимгаз", акционерного общества "Ачим сбыт" ... доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз" продается обществу с ограниченной ответственностью "Газовые технологии", - говорится в тексте указа.
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