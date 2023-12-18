https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916581515.html
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 18.12.2023
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:19
2023-12-18T19:19
2023-12-18T19:20
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.59 по времени UTC (18.59 мск). Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, китай, ланьчжоу
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0
EMSC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0