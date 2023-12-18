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В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 18.12.2023
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19:19 18.12.2023 (обновлено: 19:20 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916581515.html
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 18.12.2023
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:19
2023-12-18T19:20
в мире
китай
ланьчжоу
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 15.59 по времени UTC (18.59 мск). Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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китай
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в мире, китай, ланьчжоу
В мире, Китай, Ланьчжоу
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0

EMSC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 15.59 по времени UTC (18.59 мск). Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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