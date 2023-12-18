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Лавров: Запад понимает, но не сознается, что не может уничтожить Россию - РИА Новости, 18.12.2023
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16:22 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zapad-1916536623.html
Лавров: Запад понимает, но не сознается, что не может уничтожить Россию
Лавров: Запад понимает, но не сознается, что не может уничтожить Россию - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров: Запад понимает, но не сознается, что не может уничтожить Россию
На Западе понимают, что не могут уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене, но не говорят об этом открыто, боясь потерять свою репутацию... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:22
2023-12-18T16:22
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что не могут уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене, но не говорят об этом открыто, боясь потерять свою репутацию накануне выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Москва раньше надеялась, что Запад исходил в своих отношениях с Россией из прагматизма, и "это работало" в сфере энергетики, отрасли высоких технологий, поставках оборудования. Глава российского дипведомства подчеркнул, что РФ тогда признавала как позитивный фактор существовавший тогда рост взаимозависимости с Европой и считала, что это укрепляет общую безопасность и уменьшает шансы военного конфликта. "Но и на это (конфронтацию - ред.) Запад в общем-то пошел ради главной цели, которая теперь уже абсолютно ясна - уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене. Понятно, что сейчас они осознают иллюзорность этой цели, но сказать об этом, развернувшись на 180 градусов перед своими избирателями накануне выборных циклов, они не могут, не рискуя потерять лицо и потерять свою репутацию. Но это глубоко у них сидит", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что Россия должна выработать суверенность и самодостаточность во всем, что необходимо для отстаивания своей независимости на поле боя, а также в том, что касается повседневной жизни граждан: бытовой техники, средств передвижения.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров: Запад понимает, но не сознается, что не может уничтожить Россию

Лавров: Запад понимает, что не может уничтожить Россию, но не говорит открыто

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что не могут уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене, но не говорят об этом открыто, боясь потерять свою репутацию накануне выборов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Москва раньше надеялась, что Запад исходил в своих отношениях с Россией из прагматизма, и "это работало" в сфере энергетики, отрасли высоких технологий, поставках оборудования. Глава российского дипведомства подчеркнул, что РФ тогда признавала как позитивный фактор существовавший тогда рост взаимозависимости с Европой и считала, что это укрепляет общую безопасность и уменьшает шансы военного конфликта.
"Но и на это (конфронтацию - ред.) Запад в общем-то пошел ради главной цели, которая теперь уже абсолютно ясна - уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене. Понятно, что сейчас они осознают иллюзорность этой цели, но сказать об этом, развернувшись на 180 градусов перед своими избирателями накануне выборных циклов, они не могут, не рискуя потерять лицо и потерять свою репутацию. Но это глубоко у них сидит", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что Россия должна выработать суверенность и самодостаточность во всем, что необходимо для отстаивания своей независимости на поле боя, а также в том, что касается повседневной жизни граждан: бытовой техники, средств передвижения.
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