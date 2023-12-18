Рейтинг@Mail.ru
Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916515145.html
Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик
Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик - РИА Новости, 18.12.2023
Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:05
2023-12-18T15:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий залужный
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте. Ранее в интервью Economist он заявил, что украинские военные зашли в тупик. По его словам, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Владимир Зеленский выразил несогласие с этой позицией, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. При этом СМИ - как западные, так и украинские - и раньше писали о конфликте Залежного и Зеленского. "Нет", - сказал Залужный, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина, патовая ли сейчас ситуация на фронте. Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт "зашел в тупик". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, валерий залужный, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, В мире
Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик

РБК-Украина: Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте.
Ранее в интервью Economist он заявил, что украинские военные зашли в тупик. По его словам, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Владимир Зеленский выразил несогласие с этой позицией, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. При этом СМИ - как западные, так и украинские - и раньше писали о конфликте Залежного и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
"Нет", - сказал Залужный, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина, патовая ли сейчас ситуация на фронте.
Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт "зашел в тупик".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала