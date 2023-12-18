Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик
РБК-Украина: Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте.
Ранее в интервью Economist он заявил, что украинские военные зашли в тупик. По его словам, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Владимир Зеленский выразил несогласие с этой позицией, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. При этом СМИ - как западные, так и украинские - и раньше писали о конфликте Залежного и Зеленского.
"Нет", - сказал Залужный, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина, патовая ли сейчас ситуация на фронте.
Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт "зашел в тупик".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.