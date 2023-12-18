https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916515145.html

Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик

Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик - РИА Новости, 18.12.2023

Залужный не согласился с тем, что украинские военные зашли в тупик

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:05

2023-12-18T15:05

2023-12-18T15:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий залужный

в мире

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте. Ранее в интервью Economist он заявил, что украинские военные зашли в тупик. По его словам, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Владимир Зеленский выразил несогласие с этой позицией, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Залужному не следовало рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте. При этом СМИ - как западные, так и украинские - и раньше писали о конфликте Залежного и Зеленского. "Нет", - сказал Залужный, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина, патовая ли сейчас ситуация на фронте. Как сообщала в начале декабря газета Washington Post, украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт "зашел в тупик". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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вооруженные силы украины, валерий залужный, в мире