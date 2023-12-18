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Волгоградец за взятку пытался откупиться от возвращения в зону СВО - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vzyatka-1916491719.html
Волгоградец за взятку пытался откупиться от возвращения в зону СВО
Волгоградец за взятку пытался откупиться от возвращения в зону СВО - РИА Новости, 18.12.2023
Волгоградец за взятку пытался откупиться от возвращения в зону СВО
Суд приговорил к двум годам заключения военного из Волгограда за взятку командиру, за которую он просил не отправлять его на фронт во второй раз, сообщил РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:07
2023-12-18T14:07
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам заключения военного из Волгограда за взятку командиру, за которую он просил не отправлять его на фронт во второй раз, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Вовк. Как следует из опубликованных материалов Южного окружного военного суда, уже поучаствовавший в СВО Владислав Колганов в марте этого года передал временно исполняющему обязанности командира батальона 150 тысяч рублей, чтобы тот исключил его из списков военных, подлежащих отправке на фронт. Факт коррупции был вскрыт, и в августе Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил Колганова к двум годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей. Военнослужащий и его защита не согласились с решением и подали апелляцию, которая была рассмотрена в ноябре в Южном окружном военном суде. Как сообщил РИА Новости Вовк, защита просила смягчить приговор, изменить срок на условный, так как, по его утверждению, другие военнослужащие, дававшие взятки тому же командиру, получили условные сроки. Кроме того, адвокат при рассмотрении апелляции просил суд учесть в качестве смягчающих обстоятельств признание вины Колгановым и то, что он уже участвовал в боевых действиях, рос сиротой и помогает своей престарелой бабушке. Южный окружной суд оставил приговор первой инстанции в силе. "Мы намерены обжаловать приговор, будем подавать кассацию", - заключил Вовк.
https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html
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происшествия, волгоград, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Ситуация в ДНР и ЛНР
Волгоградец за взятку пытался откупиться от возвращения в зону СВО

Волгоградец, пытавшийся откупиться от возвращения на СВО, получил два года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам заключения военного из Волгограда за взятку командиру, за которую он просил не отправлять его на фронт во второй раз, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Вовк.
Как следует из опубликованных материалов Южного окружного военного суда, уже поучаствовавший в СВО Владислав Колганов в марте этого года передал временно исполняющему обязанности командира батальона 150 тысяч рублей, чтобы тот исключил его из списков военных, подлежащих отправке на фронт. Факт коррупции был вскрыт, и в августе Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил Колганова к двум годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей. Военнослужащий и его защита не согласились с решением и подали апелляцию, которая была рассмотрена в ноябре в Южном окружном военном суде.
Как сообщил РИА Новости Вовк, защита просила смягчить приговор, изменить срок на условный, так как, по его утверждению, другие военнослужащие, дававшие взятки тому же командиру, получили условные сроки. Кроме того, адвокат при рассмотрении апелляции просил суд учесть в качестве смягчающих обстоятельств признание вины Колгановым и то, что он уже участвовал в боевых действиях, рос сиротой и помогает своей престарелой бабушке. Южный окружной суд оставил приговор первой инстанции в силе.
"Мы намерены обжаловать приговор, будем подавать кассацию", - заключил Вовк.
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