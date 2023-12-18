https://ria.ru/20231218/vzryv-1916582108.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 18.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:22

2023-12-18T19:22

2023-12-18T19:22

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

кривой рог

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 18.50 (по мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

днепропетровская область

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина, вооруженные силы рф