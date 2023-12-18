https://ria.ru/20231218/vybory-1916398969.html

Представители ЦИК России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии

Представители ЦИК России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии - РИА Новости, 18.12.2023

Представители ЦИК России не зафиксировали нарушений на выборах в Сербии

Делегаты от Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев и Людмила Маркина констатировали, что нарушений на посещенных ими избирательных участках в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:28

2023-12-18T09:28

2023-12-18T09:28

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Делегаты от Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев и Людмила Маркина констатировали, что нарушений на посещенных ими избирательных участках в ходе досрочных парламентских и муниципальных выборов в Сербии не было, сообщила пресс-служба ЦИК РФ. Ранее в комиссии сообщали, что Андреев и Маркина 17 декабря 2023 года будут наблюдать за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах в Сербии. "Ситуация на участках была спокойная, наблюдался существенный интерес избирателей. Местами стояли очереди из желающих проголосовать. Голосование проходило в соответствии с законодательством. Нарушений, способных повлиять на итоги волеизъявления, мы на участках не наблюдали", - сообщил Андреев, чьи слова приводятся в Telegram-канале ЦИК. По данным комиссии, делегация посетила около двух десятков участков в Белграде и пригородах. "Комиссии знают, что делают. В преддверии голосования Республиканская избирательная комиссия впервые организовала масштабное обучение около 50 тысяч постоянных членов участковых избиркомов. Результат этой работы налицо", - отметила Маркина. Также, по данным Андреева, на выборах зарегистрировано рекордное число наблюдателей - свыше 5 тысяч человек, что обеспечило высокую степень прозрачности и повысило легитимность процедуры. Кроме того, в ЦИК РФ указали, что главной проблемой выборов в Сербии остается фактическое ограничение активного избирательного права сербов, проживающих в Автономном крае Косово и Митохия. "Несмотря на присутствие различных международных миссий, включая ОБСЕ, Приштина не позволяет открытие участков на территории края, затрудняет выезд сербов для голосования на 51 участке, организованном в четырех муниципалитетах вдоль административной линии", - отметили в ЦИК России.

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html

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россия, обсе, сербия, белград (город)