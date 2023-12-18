https://ria.ru/20231218/vsu-1916452847.html

ВСУ выпустили 56 снарядов по белгородскому селу Теребрено за сутки

ВСУ выпустили 56 снарядов по белгородскому селу Теребрено за сутки - РИА Новости, 18.12.2023

ВСУ выпустили 56 снарядов по белгородскому селу Теребрено за сутки

Около 80 раз украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки, большинство боеприпасов выпущено по селу... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:31

2023-12-18T12:31

2023-12-18T12:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Около 80 раз украинские военные обстреляли четыре приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки, большинство боеприпасов выпущено по селу Теребрено Краснояружского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. В понедельник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку обстрелов, которые произошли в области накануне. Четыре муниципалитета подверглись обстрелу со стороны Украины 77 раз, также на территории региона с БПЛА сброшено взрывное устройство и произошла атака дрона-камикадзе. По информации губернатора, в одном из приграничных сел обстрелом повреждены линии электро- и газоснабжения и три дома, повреждения газоснабжения устранены, электроснабжение – в процессе восстановления. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – написал Гладков. Обстреляна окраина хутора Старый в Волоконовском районе, там зафиксировано 10 гранатометных выстрелов, обошлось без последствий. "В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет", – написал Гладков. Губернатор рассказал, что в Краснояружском районе по селу Теребрено выпущено 56 минометных снарядов. По его данным, пострадавших нет, повреждены три дома: в один из них попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. В селе обстрелом были повреждены линии электро- и газоснабжения, газовые службы уже завершили работы по ликвидации последствий, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. "Также под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка – зафиксировано по 2 прилета в каждом селе. Обошлось без пострадавших и разрушений", – добавил глава региона об обстрелах Краснояружского района. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1915806271.html

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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков