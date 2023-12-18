https://ria.ru/20231218/ukraina-1916594953.html

СМИ: Украина испытывает трудности при наборе новобранцев в ВСУ

СМИ: Украина испытывает трудности при наборе новобранцев в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: Украина испытывает трудности при наборе новобранцев в ВСУ

Украина испытывает трудности при наборе новобранцев в ВСУ, пишет журнал Economist. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:48

2023-12-18T20:48

2023-12-18T20:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

в мире

днепропетровск

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина испытывает трудности при наборе новобранцев в ВСУ, пишет журнал Economist. Как отмечает издание, процесс набора новобранцев усложняется "лотереей трудоустройства". "Ни одно подразделение армии (Украины - ред.) не дает новобранцам гарантий относительно того, где они будут дислоцированы, не говоря уже о военном времени", - отмечает Economist, подчеркивая, что наиболее остро в военных нуждаются штурмовые бригады ВСУ. Журнал добавляет, что ВСУ "изо всех сил" пытаются заполнить места желающими, например, за счет рейдов в спортзалах и торговых центрах. Как отмечает Economist, немногие из тех, кто записался в ВСУ таким образом, становятся "хорошими солдатами". "Мы видим людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они задохнутся еще до того, как дойдут до линии фронта", - рассказал газете один из неназванных высокопоставленных украинских офицеров. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста. Украинские СМИ также ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода, где посетителям и сотрудникам учреждений вручали повестки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире, днепропетровск, владимир зеленский, киев