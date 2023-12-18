Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым
Азаров: Украина после зернового кризиса рискует столкнуться еще и с сахарным
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее необдуманной интеграции в экономическое пространство Евросоюза.
"Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС. Но на волне солидарности с Украиной ей дали слишком много разных привилегий, не требуя взамен от украинских предприятий выполнять все технические и другие нормы, которые обязаны выполнять предприятия ЕС. Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди – сахарный кризис", - написал Азаров в социальной сети.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.