https://ria.ru/20231218/ukraina-1916424959.html

Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым

Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым - РИА Новости, 18.12.2023

Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым

Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:52

2023-12-18T10:52

2023-12-18T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее необдуманной интеграции в экономическое пространство Евросоюза. "Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС. Но на волне солидарности с Украиной ей дали слишком много разных привилегий, не требуя взамен от украинских предприятий выполнять все технические и другие нормы, которые обязаны выполнять предприятия ЕС. Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди – сахарный кризис", - написал Азаров в социальной сети. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз, ситуация в днр и лнр