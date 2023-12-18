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Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916424959.html
Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым
Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым - РИА Новости, 18.12.2023
Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым
Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:52
2023-12-18T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее необдуманной интеграции в экономическое пространство Евросоюза. "Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС. Но на волне солидарности с Украиной ей дали слишком много разных привилегий, не требуя взамен от украинских предприятий выполнять все технические и другие нормы, которые обязаны выполнять предприятия ЕС. Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди – сахарный кризис", - написал Азаров в социальной сети. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-премьер предрек сахарный кризис на Украине вслед за зерновым

Азаров: Украина после зернового кризиса рискует столкнуться еще и с сахарным

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнется с целым рядом сложностей, в том числе с сахарным кризисом, и это станет следствием ее необдуманной интеграции в экономическое пространство Евросоюза.
"Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС. Но на волне солидарности с Украиной ей дали слишком много разных привилегий, не требуя взамен от украинских предприятий выполнять все технические и другие нормы, которые обязаны выполнять предприятия ЕС. Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди – сахарный кризис", - написал Азаров в социальной сети.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ЕС начинает топливную блокаду Украины
17 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)ЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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