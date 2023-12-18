https://ria.ru/20231218/turtsiya-1916486953.html
В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено"
В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено" - РИА Новости, 18.12.2023
В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено"
Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:37
2023-12-18T14:37
2023-12-18T14:37
туризм
туризм
новости - туризм
кемер
анталья (провинция)
турция
отели
гостиницы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401272_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_cd74885ec040b257e247aed374ec844f.jpg
СТАМБУЛ, 18 дек — РИА Новости. Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба."Система "все включено" негативно влияет на стоимость номеров. С другой стороны, она создает ситуацию, когда прибывший на отдых турист становится "заключенным", у него нет возможности гулять по региону и узнавать новые места, знакомиться с культурой местности", — заявил Акбаба.Акбаба отметил, что некоторые бутик-отели и гостиницы среднего звена в Кемере уже начали отказываться от all inclusive, на этом курорте переход происходит активно.Эксперт аргументировал отказ и тем, что значительное количество продуктов в ресторане выбрасывается, так как клиенты кладут в тарелки больше необходимого. Также ситуацией недовольны продавцы сувенирных лавок в Кемере и других регионах.По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63 процента, в Анталье – 56 процентов. Это на десять процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье за тот же период цены выросли вдвое — с 96 до 191 евро.Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил РИА Новости в июле, что абсолютный отказ от системы "все включено" в гостиницах Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований путешественников и возросших цен на отдых.В начале декабря председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, без алкоголя.
https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html
кемер
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401272_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_80faff31c31cbdfec2f5b82b6ae63acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кемер, анталья (провинция), турция, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кемер, Анталья (провинция), Турция, Отели, Гостиницы
В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено"
Эксперт: система "все включено" в отелях превращает туристов в "заключенных"
СТАМБУЛ, 18 дек — РИА Новости. Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба.
"Система "все включено" негативно влияет на стоимость номеров. С другой стороны, она создает ситуацию, когда прибывший на отдых турист становится "заключенным", у него нет возможности гулять по региону и узнавать новые места, знакомиться с культурой местности", — заявил Акбаба.
Акбаба отметил, что некоторые бутик-отели и гостиницы среднего звена в Кемере уже начали отказываться от all inclusive, на этом курорте переход происходит активно.
Эксперт аргументировал отказ и тем, что значительное количество продуктов в ресторане выбрасывается, так как клиенты кладут в тарелки больше необходимого. Также ситуацией недовольны продавцы сувенирных лавок в Кемере и других регионах.
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле
с января по август составила 63 процента, в Анталье
– 56 процентов. Это на десять процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.
Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье за тот же период цены выросли вдвое — с 96 до 191 евро.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил
РИА Новости в июле, что абсолютный отказ от системы "все включено" в гостиницах Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований путешественников и возросших цен на отдых.
В начале декабря председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил
отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, без алкоголя.
От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян