https://ria.ru/20231218/turtsiya-1916486953.html

В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено"

В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено" - РИА Новости, 18.12.2023

В Турции отельеры указали на недостатки системы "все включено"

Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:37

2023-12-18T14:37

2023-12-18T14:37

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СТАМБУЛ, 18 дек — РИА Новости. Туристы, предпочитающие систему "все включено" в отелях Турции, становятся "заключенными" и упускают возможности ознакомиться с культурой региона, заявил РИА Новости глава представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) в Кемере Мехмет Акбаба."Система "все включено" негативно влияет на стоимость номеров. С другой стороны, она создает ситуацию, когда прибывший на отдых турист становится "заключенным", у него нет возможности гулять по региону и узнавать новые места, знакомиться с культурой местности", — заявил Акбаба.Акбаба отметил, что некоторые бутик-отели и гостиницы среднего звена в Кемере уже начали отказываться от all inclusive, на этом курорте переход происходит активно.Эксперт аргументировал отказ и тем, что значительное количество продуктов в ресторане выбрасывается, так как клиенты кладут в тарелки больше необходимого. Также ситуацией недовольны продавцы сувенирных лавок в Кемере и других регионах.По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63 процента, в Анталье – 56 процентов. Это на десять процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе превысила 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье за тот же период цены выросли вдвое — с 96 до 191 евро.Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил РИА Новости в июле, что абсолютный отказ от системы "все включено" в гостиницах Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований путешественников и возросших цен на отдых.В начале декабря председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, без алкоголя.

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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