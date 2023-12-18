https://ria.ru/20231218/transport-1916560527.html
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму - РИА Новости, 18.12.2023
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму
Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области",... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:43
2023-12-18T17:43
2023-12-18T17:43
калужская область
калужская область
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_c1ddcda1f2143207102b64668af65d9c.jpg
КАЛУГА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области", которая будет действовать с 2024 по 2030 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства области, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой, был представлен проект государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области". По словам министра транспорта области Александра Шпиренко, реализация программы будет осуществляться в один этап с 2024 по 2030 год. "Основная цель документа - доведение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 58,9%, а также увеличение транспортной подвижности населения до уровня 370 тысяч пассажиро-километров на одного жителя к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа в полной мере отвечает целям и задачам национального проекта "Безопасные качественные дороги". По данным областного правительства, объем финансирования из разных источников составит 62,6 миллиарда рублей. В рамках программы продолжится, в частности, приведение в нормативное состояние сети дорог Калужской агломерации, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, развитие беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html
https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b97e1d7983592a3a04c7d744d07dd4d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, экономика
Калужская область, Калужская область, Экономика
КАЛУГА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области", которая будет действовать с 2024 по 2030 год, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства области, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой, был представлен проект государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области". По словам министра транспорта области Александра Шпиренко, реализация программы будет осуществляться в один этап с 2024 по 2030 год.
Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера
"Основная цель документа - доведение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 58,9%, а также увеличение транспортной подвижности населения до уровня 370 тысяч пассажиро-километров на одного жителя к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа в полной мере отвечает целям и задачам национального проекта "Безопасные качественные дороги".
По данным областного правительства, объем финансирования из разных источников составит 62,6 миллиарда рублей.
В рамках программы продолжится, в частности, приведение в нормативное состояние сети дорог Калужской агломерации, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, развитие беспилотных авиационных систем.
Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту