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Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму - РИА Новости, 18.12.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:43 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/transport-1916560527.html
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму - РИА Новости, 18.12.2023
Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму
Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области",... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:43
2023-12-18T17:43
калужская область
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области", которая будет действовать с 2024 по 2030 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в понедельник на заседании правительства области, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой, был представлен проект государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области". По словам министра транспорта области Александра Шпиренко, реализация программы будет осуществляться в один этап с 2024 по 2030 год. "Основная цель документа - доведение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 58,9%, а также увеличение транспортной подвижности населения до уровня 370 тысяч пассажиро-километров на одного жителя к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа в полной мере отвечает целям и задачам национального проекта "Безопасные качественные дороги". По данным областного правительства, объем финансирования из разных источников составит 62,6 миллиарда рублей. В рамках программы продолжится, в частности, приведение в нормативное состояние сети дорог Калужской агломерации, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, развитие беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html
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калужская область, экономика
Калужская область, Калужская область, Экономика

Правительство Калужской области одобрило транспортную госпрограмму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило региональную госпрограмму "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области", которая будет действовать с 2024 по 2030 год, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в понедельник на заседании правительства области, прошедшего под председательством заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой, был представлен проект государственной программы Калужской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области". По словам министра транспорта области Александра Шпиренко, реализация программы будет осуществляться в один этап с 2024 по 2030 год.
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"Основная цель документа - доведение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 58,9%, а также увеличение транспортной подвижности населения до уровня 370 тысяч пассажиро-километров на одного жителя к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что программа в полной мере отвечает целям и задачам национального проекта "Безопасные качественные дороги".
По данным областного правительства, объем финансирования из разных источников составит 62,6 миллиарда рублей.
В рамках программы продолжится, в частности, приведение в нормативное состояние сети дорог Калужской агломерации, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, развитие беспилотных авиационных систем.
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