https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу

Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу - РИА Новости, 18.12.2023

Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу

Игры в "управляемый хаос" удаются США все хуже и хуже. Вот и палестино-израильский конфликт не удалось удержать под контролем, он стремительно пошел вширь,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:00

2023-12-18T09:40

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Игры в "управляемый хаос" удаются США все хуже и хуже. Вот и палестино-израильский конфликт не удалось удержать под контролем, он стремительно пошел вширь, ударив по самому чувствительному месту всей мировой торговли — Красному морю.Этот узкий морской коридор с двумя бутылочными горлышками на севере и юге — Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом — сейчас активно обстреливают йеменские хуситы. Под ударом все суда (независимо от их флага), по поводу которых у хуситов есть подозрения, что они идут в Израиль или как-то с ним связаны. С йеменского побережья они запускают ракеты, засылают беспилотники. Каждый удачный удар празднуют на митингах в Сане — столице Йемена.Началась эта история еще в ноябре — в ответ на варварские атаки израильской армии в секторе Газа. Однако несколько недель все старались делать вид, что ничего не происходит: "деньги любят тишину". В конце концов, Красное море — это десять-двенадцать процентов всех морских перевозок, почти треть всех контейнерных перевозок, там проходит товаров на триллион долларов в год.Поэтому торговые суда просто втихомолку меняли маршруты — вместо Суэцкого канала шли, словно пятьсот лет назад, вокруг всей Африки, через мыс Доброй Надежды. Естественно, это удлиняло маршрут и удорожало перевозки. Так же тихо возгоняли свои цены страховщики — всего за пару недель цена страховки для израильских судов в Lloyd's выросла на 250 процентов.Однако в конце прошлой недели хуситы сумели ракетным ударом поджечь контейнеровоз немецкого перевозчика Hapag-LLoyd. За день до этого от ракетного удара загорелся норвежский балкер. А еще раньше под удар попал военный корабль США — эсминец USS Carney. И вот сразу несколько крупнейших европейских перевозчиков объявили, что в Красное море их суда заходить не станут.Так что все повернулись и посмотрели в сторону Вашингтона. Побережье Красного моря нашпиговано американскими военными базами. Американский ВМФ в регионе позиционирует себя гарантом мира и безопасности. А тут такая история.Причем противостоят самому мощному флоту в мире здесь практически партизаны. Мировая общественность до сих пор считает хуситов какими-то "повстанцами" (некоторое время назад их вообще с подачи США третировали как "террористов"), и это несмотря на то, что сами они считают себя законной властью в Йемене и пользуются поддержкой миллионов йеменцев.На данный момент военные корабли США и Британии доблестно рапортуют, что сбили несколько беспилотников. Однако дроны и ракеты продолжают лететь, а один из главных коридоров мировой торговли оказался под угрозой совершенно конкретной блокады.С военной точки зрения ситуация выглядит патовой. США распорядились подогнать в Аденский залив, к южному побережью Йемена, авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". В Средиземном море продолжает тусоваться авианосец "Джеральд Форд", к нему на помощь спешат американские миноносцы. Засобирался на Ближний Восток министр обороны Ллойд Остин.Вашингтон пытается сколотить боевую группировку для борьбы с новой угрозой, однако старые союзники не торопятся в нее вступать. Та же Саудовская Аравия, еще недавно воевавшая с хуситами, требует от Вашингтона придержать коней. Хуситы предупредили саудитов, что в ответ на американские обстрелы будут взрывать нефтяные скважины в Саудовской Аравии. А ведь есть еще Иран, с которым саудиты в последнее время налаживают отношения.Обстрелы Йемена только больше разгневают общественность, но никакого результата не дадут. Чтобы прекратить атаки на суда, требуется наземная операция. Однако она потянет за собой полномасштабную войну в регионе: йеменские хуситы пользуются поддержкой Ирана. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани назвал военный план США "иррациональным" и предупредил, что Вашингтон ждут "экстраординарные проблемы", если он попытается его осуществить: "Никто не может осуществлять маневры в регионе, где доминируем мы".В этой ситуации даже авианосцы выглядят не впечатляющей угрозой, а интересной мишенью. Удар стаей одноразовых дронов мог бы стать увлекательным и дешевым экспериментом в плане выяснения точек уязвимости авианосного подразделения. И даже минимальный успех на этом фронте стал бы убийственным ударом по репутации ВМФ США.Поэтому американцы обречены барахтаться в теплых водах Красного моря, демонстрируя всему миру свою полную беспомощность. Все мантры про защиту союзников накрылись медным тазом.В политическом плане кризис в Красном море показывает, что Путин опять был прав. Не существует иного решения палестино-израильского конфликта, кроме прекращения огня и создания палестинского государства. Любые другие решения приведут лишь к эскалации конфликта. Что мы, собственно, и наблюдаем.Экономический эффект от атак хуситов предскажет любая домохозяйка. Естественно, все подорожает. Очень немного может подрасти нефть — через Красное море идет около пяти процентов ее мировой торговли. Зато значительно вырастут в цене перевозки, а очень скоро это отзовется и на ценах в супермаркетах. Под ударом окажутся Европа и Азия — американская торговля от Красного моря практически не зависит.Главный же итог происходящего в том, что любые торговые пути, которые пытаются контролировать американцы, сегодня стали повышенным источником опасности. После Красного моря на очереди Тайваньский пролив. В январе на Тайване состоятся выборы, и если к власти придет проамериканский кандидат, то он может устроить конфликт с Пекином аккурат в акватории, где движение торговых кораблей напоминает трафик на Тверской в пятницу вечером.С Панамским каналом, кстати, тоже все не очень. Из-за засухи транзит по нему сократился на четверть, и, судя по всему, такая ситуация продлится до 2025 года.Вывод прост. Единственный морской путь, свободный от американцев, их прокси и провокаторов, — это на сегодня Северный морской путь. Тут и благоустроенные порты, и вся инфраструктура, и, самое главное, надежная охрана от всех возможных неприятностей военного характера. Добро пожаловать в Россию.

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

https://ria.ru/20231030/konflikt-1906060974.html

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

https://ria.ru/20231209/ugroza-1914781848.html

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аналитика, колумнисты - авторы, россия, сша, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, панамский канал, северный морской путь, тайвань, китай