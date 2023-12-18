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"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров - РИА Новости, 18.12.2023
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09:46 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/tekhnika-1916402581.html
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров - РИА Новости, 18.12.2023
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своем официальном Telegram-канале новую серию изображений российской военной техники, представленной в виде... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:46
2023-12-18T09:46
ростех
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своем официальном Telegram-канале новую серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров - комплекс "Искандер-М" стал "ракетной сколопендрой", а вертолет Ми-28Н - гигантской летучей мышью. Как рассказали в компании, "героев" для второй серии изображений #БоевыеМонстрыРостеха выбрали в ходе народного голосования, после чего дизайнеры "превратили" боевые машины в механизированных существ. "Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы &lt;…&gt; Российская военная техника же имеет оправданную репутацию "оружия победы", но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями госкорпорации", - отметили в "Ростехе". В результате работы приглашенных "Ростехом" художников "Искандер-М" стал тактической ракетной сколопендрой, "Торнадо-С" превратился в волгатитана российской артиллерии, УБИМ обрел образ краба-помощника, "Изделие 305" предстало "змеем разящим", Ми-28Н изображен в виде летучей мыши, А-50У - "небесного кита-локатора".
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ростех, россия
Ростех, Россия
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров

"Ростех" опубликовал новую серию изображений российской техники в виде монстров

© Фото : Госкорпорация РостехОТРК "Искандер-М"
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Госкорпорация Ростех
ОТРК "Искандер-М"
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала на своем официальном Telegram-канале новую серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров - комплекс "Искандер-М" стал "ракетной сколопендрой", а вертолет Ми-28Н - гигантской летучей мышью.
Как рассказали в компании, "героев" для второй серии изображений #БоевыеМонстрыРостеха выбрали в ходе народного голосования, после чего дизайнеры "превратили" боевые машины в механизированных существ.
© Фото : Госкорпорация РостехСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Госкорпорация Ростех
Самоходная гаубица "Мста-С"
"Работа российской армии и отечественного вооружения в зоне СВО послужили началом нового героического эпоса, которому нужны визуальные образы <…> Российская военная техника же имеет оправданную репутацию "оружия победы", но в современной мифологии ее образ практически не визуализирован. В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха мы взялись за эту работу, ведь почти 90% техники, участвующей в СВО, произведено предприятиями госкорпорации", - отметили в "Ростехе".
В результате работы приглашенных "Ростехом" художников "Искандер-М" стал тактической ракетной сколопендрой, "Торнадо-С" превратился в волгатитана российской артиллерии, УБИМ обрел образ краба-помощника, "Изделие 305" предстало "змеем разящим", Ми-28Н изображен в виде летучей мыши, А-50У - "небесного кита-локатора".
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