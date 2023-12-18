https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386295.html

РСЗО "Ураган" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

РСЗО "Ураган" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.12.2023

РСЗО "Ураган" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:07

2023-12-18T05:07

2023-12-18T05:07

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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Получив координаты цели, расчеты РЗСО "Ураган" группировки "Центр" выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был уничтожен", - сообщили в министерстве обороны. Там добавили, что боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции. Использование "Урагана" позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. "Хватает одного пристрелочного для того, чтобы поразить цель. Бывали случаи, когда первым снарядом попадали в цель и после этого сворачивались. Помогаем пехотинцам продвигаться", - рассказал командир расчета с позывным "Киса". Ранее МО РФ сообщило, что на краснолиманском направлении потери украинских войск составили до 90 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля.

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