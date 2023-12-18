https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386168.html

Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.12.2023

Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация разбомбила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:06

2023-12-18T05:06

2023-12-18T09:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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су-34

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российская авиация разбомбила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — говорится в заявлении.Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — заключили в министерстве.По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении примерно 90 человек, а также бронированную машину и три автомобиля.

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386028.html

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Работа бомбардировщиков Су-34 на Краснолиманском направлении Работа бомбардировщиков Су-34 на Краснолиманском направлении 2023-12-18T05:06 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф