https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386168.html
Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.12.2023
Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация разбомбила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T05:06
2023-12-18T05:06
2023-12-18T09:02
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безопасность
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российская авиация разбомбила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — говорится в заявлении.Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — заключили в министерстве.По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении примерно 90 человек, а также бронированную машину и три автомобиля.
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Работа бомбардировщиков Су-34 на Краснолиманском направлении
Работа бомбардировщиков Су-34 на Краснолиманском направлении
2023-12-18T05:06
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении