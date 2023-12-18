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Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2023
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03:05 18.12.2023 (обновлено: 03:15 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916381733.html
Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2023
Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:05
2023-12-18T03:15
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск &quot;Запад&quot; на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок &quot;Мста-С&quot; уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника. До него всего восемь километров&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Подчеркивается, что кадры объективного контроля с беспилотников позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.В Минобороны также отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, таких как диверсионно-разведывательные группы противника, "Мста-С" выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций."Поражаем противника. Уничтожаем скопление живой силы, опорные пункты, танки, боевые машины. Каждый в расчете все умеет, все может. Машина уже как дом второй. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Поэтому это все придает нам сил", — сказал командир орудия с позывным "Свеча".В министерстве добавили, что "Свечу" наградили медалью Суворова за уничтожение большого скопления личного состава и техники ВСУ.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило, что потери Украины на Купянском направлении составили свыше 50 человек. По данным ведомства, российские военные также ликвидировали БМП и две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе они также поразили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

МО: разведка и артиллерия ЗВО уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГаубица "Мста"
Гаубица Мста - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гаубица "Мста". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника. До него всего восемь километров", — подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что кадры объективного контроля с беспилотников позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.
В Минобороны также отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, таких как диверсионно-разведывательные группы противника, "Мста-С" выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций.
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"Поражаем противника. Уничтожаем скопление живой силы, опорные пункты, танки, боевые машины. Каждый в расчете все умеет, все может. Машина уже как дом второй. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Поэтому это все придает нам сил", — сказал командир орудия с позывным "Свеча".
В министерстве добавили, что "Свечу" наградили медалью Суворова за уничтожение большого скопления личного состава и техники ВСУ.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило, что потери Украины на Купянском направлении составили свыше 50 человек. По данным ведомства, российские военные также ликвидировали БМП и две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе они также поразили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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