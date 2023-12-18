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Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.12.2023

Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:05

2023-12-18T03:05

2023-12-18T03:15

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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника. До него всего восемь километров", — подчеркнули в ведомстве.Подчеркивается, что кадры объективного контроля с беспилотников позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.В Минобороны также отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, таких как диверсионно-разведывательные группы противника, "Мста-С" выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций."Поражаем противника. Уничтожаем скопление живой силы, опорные пункты, танки, боевые машины. Каждый в расчете все умеет, все может. Машина уже как дом второй. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Поэтому это все придает нам сил", — сказал командир орудия с позывным "Свеча".В министерстве добавили, что "Свечу" наградили медалью Суворова за уничтожение большого скопления личного состава и техники ВСУ.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило, что потери Украины на Купянском направлении составили свыше 50 человек. По данным ведомства, российские военные также ликвидировали БМП и две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе они также поразили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность