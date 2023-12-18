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Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:03 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь - РИА Новости, 18.12.2023
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь
С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:03
2023-12-18T15:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными. "Размер выплаты на одного члена семьи – не более 6 тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тысяч рублей в календарном году. Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", – дополнили в министерстве.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Общество

Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
"Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.
В министерстве уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными.
"Размер выплаты на одного члена семьи – не более 6 тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тысяч рублей в календарном году. Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", – дополнили в министерстве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваОбщество
 
 
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