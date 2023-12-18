https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь - РИА Новости, 18.12.2023
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь
С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:03
2023-12-18T15:03
2023-12-18T15:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными. "Размер выплаты на одного члена семьи – не более 6 тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тысяч рублей в календарном году. Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", – дополнили в министерстве.
https://ria.ru/20231218/prazdnik-1916509765.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
"Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой
.
В министерстве уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными.
"Размер выплаты на одного члена семьи – не более 6 тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тысяч рублей в календарном году. Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", – дополнили в министерстве.
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье