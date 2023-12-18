https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html

Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь

Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь - РИА Новости, 18.12.2023

Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь

С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:03

2023-12-18T15:03

2023-12-18T15:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С начала 2023 года государственную социальную помощь получили порядка 54 тысяч жителей Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В министерстве уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными. "Размер выплаты на одного члена семьи – не более 6 тысяч рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тысяч рублей в календарном году. Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", – дополнили в министерстве.

https://ria.ru/20231218/prazdnik-1916509765.html

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московская область (подмосковье), людмила болатаева, общество