https://ria.ru/20231218/sneg-1916424169.html

Опрос выяснил, какие социальные лифты россияне считают самыми эффективными

Опрос выяснил, какие социальные лифты россияне считают самыми эффективными - РИА Новости, 18.12.2023

Опрос выяснил, какие социальные лифты россияне считают самыми эффективными

Наиболее эффективными социальными лифтами россияне назвали сферу спорта (88%), науку и образование (84%), военную службу (83%), бизнес и предпринимательство... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:50

2023-12-18T10:50

2023-12-18T10:50

общество

россия

вциом

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916023845_0:399:2906:2034_1920x0_80_0_0_fab9bb079b76760dacb5aa72b3801fba.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наиболее эффективными социальными лифтами россияне назвали сферу спорта (88%), науку и образование (84%), военную службу (83%), бизнес и предпринимательство (80%), согласно данным опроса ВЦИОМ. По мнению 88% респондентов, россияне могут самостоятельно, благодаря только своим способностям преуспеть в спорте, 84% назвали сферу науки и образования, 83% - военную службу, 80% - предпринимательство и бизнес. Среди остальных сфер, которые россияне приводили в качестве социальных лифтов, можно назвать общественные организации (79%), культуру и искусство (71%), РПЦ (61%), госуправление (59%) и политику (54%), сообщается на сайте ВЦИОМ. Более трети опрошенных (36%) респондентов ответили, что в нашей стране люди скорее не смогут преуспеть в политике, 31% сказали, что трудно добиться высокого положения в сфере государственного и муниципального управления. Чаще остальных (81%) респонденты в возрасте 18-24 лет говорили о том, что спорт в РФ является хорошим социальным лифтом. Среди тех, кто называл наиболее успешной сферой для развития науку и образование, также больше всего молодых людей 18-24 лет (64%). Также большинство молодежи (71%) считают перспективной военную службу. Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 ноября 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html

https://ria.ru/20220720/rossiya-1803732648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом, русская православная церковь