https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html
Портал "Грамота.ру" назвал слово года
Портал "Грамота.ру" назвал слово года - РИА Новости, 18.12.2023
Портал "Грамота.ру" назвал слово года
Справочно-информационный портал "Грамота.ру" определил слово 2023 года. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:05
2023-12-18T12:05
2023-12-18T16:40
общество
технологии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Справочно-информационный портал "Грамота.ру" определил слово 2023 года. "Нейросеть" — слово 2023 года по версии "Грамоты", — говорится в сообщении.В этом году портал впервые провел собственную акцию "Слово года". Как пояснила "Грамота.ру", ее задача — зафиксировать и проанализировать процессы, которые происходили в течение года в русской лексике, как с точки зрения чисто лингвистических новаций и трендов, так и с точки зрения отражения в лексике общественных настроений и образа жизни носителей русского языка. Слово 2023 года выбирали на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов, учитывалась и освоенность слова русским языком — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей. В итоге слово "нейросеть" набрало более 75 процентов голосов экспертов. Его ближайшими конкурентами были слова "джипити/GPT" (58 процентов), "база" (43 процента) и "возвращенцы" (41 процент); планку в 20 процентов преодолели "промпт/промт" и "имба".Слово "нейросеть", по мнению "Грамоты.ру", интересно тем, что получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, но до сих пор не вошло в основные нормативные словари. Лишь совсем недавно, в сентябре, его добавили в орфографический академический электронный ресурс "Академос". "Анализ контекстов показывает, что употребления слова "нейросеть" соотносятся с той стороной искусственного интеллекта, которая обращена к людям и взаимодействует с ними, решая их задачи. Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию", — добавили на портале."Грамота.ру" включила слово "нейросеть" в Метасловарь: специально для этого было составлено его лексикографическое описание. "Нейросеть" — слово года также и по версии Института русского языка имени Пушкина. Там отметили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди вводили "нейросеть" в поисковую строку около четырех миллионов раз. История запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022-го, в январе 2023-го наблюдается некоторый спад интереса, а затем — снова рост. С февраля и до сегодняшнего дня частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне.
https://ria.ru/20231208/slovo-1914596023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Портал "Грамота.ру" назвал слово года
Нейросеть стала словом 2023 года по версии портала "Грамота.ру"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Справочно-информационный портал "Грамота.ру
" определил слово 2023 года.
"Нейросеть" — слово 2023 года по версии "Грамоты", — говорится в сообщении.
В этом году портал впервые провел собственную акцию "Слово года". Как пояснила "Грамота.ру", ее задача — зафиксировать и проанализировать процессы, которые происходили в течение года в русской лексике, как с точки зрения чисто лингвистических новаций и трендов, так и с точки зрения отражения в лексике общественных настроений и образа жизни носителей русского языка.
В Германии выбрали слово года
Слово 2023 года выбирали на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов, учитывалась и освоенность слова русским языком — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.
В итоге слово "нейросеть" набрало более 75 процентов голосов экспертов. Его ближайшими конкурентами были слова "джипити/GPT" (58 процентов), "база" (43 процента) и "возвращенцы" (41 процент); планку в 20 процентов преодолели "промпт/промт" и "имба".
Слово "нейросеть", по мнению "Грамоты.ру", интересно тем, что получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, но до сих пор не вошло в основные нормативные словари. Лишь совсем недавно, в сентябре, его добавили в орфографический академический электронный ресурс "Академос".
"Анализ контекстов показывает, что употребления слова "нейросеть" соотносятся с той стороной искусственного интеллекта, которая обращена к людям и взаимодействует с ними, решая их задачи. Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию", — добавили на портале.
"Грамота.ру" включила слово "нейросеть" в Метасловарь
: специально для этого было составлено его лексикографическое описание.
"Нейросеть" — слово года также и по версии Института русского языка имени Пушкина. Там отметили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди вводили "нейросеть" в поисковую строку около четырех миллионов раз. История запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022-го, в январе 2023-го наблюдается некоторый спад интереса, а затем — снова рост. С февраля и до сегодняшнего дня частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне.
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года