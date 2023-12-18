https://ria.ru/20231218/serbiya-1916380373.html

Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент

Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 18.12.2023

Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на выборах в парламент 50,84 процента голосов по результатам... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T02:04

2023-12-18T02:04

2023-12-18T02:09

в мире

сербия

александр вучич

ивица дачич

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916278920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d672deca30b16a51cfd432249699ba55.jpg

БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на выборах в парламент 50,84 процента голосов по результатам обработки 30,66 процентов протоколов, заявила Республиканская избирательная комиссия.Внеочередные выборы в Скупщину состоялись в воскресенье.По результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться".На втором месте с 18,81 процента голосов — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". На третьем месте пока располагается входящая в нынешнюю правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31 процента.Вучич выразил уверенность, что его блок сможет получить абсолютное большинство в Скупщине.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в Скупщине претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав законодательного органа политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)