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Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 18.12.2023
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02:04 18.12.2023 (обновлено: 02:09 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/serbiya-1916380373.html
Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент
Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 18.12.2023
Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент
Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на выборах в парламент 50,84 процента голосов по результатам... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T02:04
2023-12-18T02:09
в мире
сербия
александр вучич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на выборах в парламент 50,84 процента голосов по результатам обработки 30,66 процентов протоколов, заявила Республиканская избирательная комиссия.Внеочередные выборы в Скупщину состоялись в воскресенье.По результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться".На втором месте с 18,81 процента голосов — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". На третьем месте пока располагается входящая в нынешнюю правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31 процента.Вучич выразил уверенность, что его блок сможет получить абсолютное большинство в Скупщине.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в Скупщине претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав законодательного органа политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
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в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Коалиция правящей в Сербии партии лидирует на выборах в парламент

Коалиция правящей партии в Сербии набирает 50,84%, подсчитано 30,66% голосов

© AP Photo / Marko DrobnjakovicЖенщина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия
Женщина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Женщина во время голосования на выборах в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на выборах в парламент 50,84 процента голосов по результатам обработки 30,66 процентов протоколов, заявила Республиканская избирательная комиссия.
Внеочередные выборы в Скупщину состоялись в воскресенье.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Процедура выборов в парламент Сербии
Вчера, 09:12
По результатам обработки материалов с 2 537 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться".
На втором месте с 18,81 процента голосов — их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". На третьем месте пока располагается входящая в нынешнюю правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 7,31 процента.
Вучич выразил уверенность, что его блок сможет получить абсолютное большинство в Скупщине.
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, затем начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. Избирком ранее зарегистрировал 18 блоков и партий. На 250 мест в Скупщине претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав законодательного органа политическому движению необходимо преодолеть барьер в три процента голосов.
Президент Сербии Александр Вучич во время голосования на парламентских и местных выборах на избирательном участке в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии
Вчера, 12:58
 
В миреСербияАлександр ВучичИвица ДачичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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