https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916581771.html

Новый пакет антироссийских санкций ЕС включил 140 физлиц и организаций

Новый пакет антироссийских санкций ЕС включил 140 физлиц и организаций - РИА Новости, 18.12.2023

Новый пакет антироссийских санкций ЕС включил 140 физлиц и организаций

ЕС в 12-м пакете санкций против России расширит списки персональных ограничений, добавив более 140 физлиц и организаций, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:20

2023-12-18T19:20

2023-12-18T19:20

владимир путин

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санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций против России расширит списки персональных ограничений, добавив более 140 физлиц и организаций, следует из заявления Еврокомиссии. "Более 140 физических лиц и организаций попали под действие мер по замораживанию активов", — говорится в документе. Речь идет о российских военнослужащих, предприятиях ВПК, частных военных копаниях, лицах и организациях, работающих в технологических и информационных сферах. Санкции затронут и тех, кто участвовал в организации выборов в новых регионах, распространял информацию в поддержку СВО. В списки ЕС попадут также 29 компаний, в том числе из третьих стран, включая Узбекистан и Сингапур, за якобы связь с ВПК РФ. "Совет ЕС добавил 29 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России… На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения", — указывается в заявлении. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, россия, москва, санкции в отношении россии, в мире