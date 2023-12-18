https://ria.ru/20231218/samolet-1916513187.html

В США самолет врезался в линии электропередач

В США самолет врезался в линии электропередач - РИА Новости, 18.12.2023

В США самолет врезался в линии электропередач

Пилот и два пассажира погибли в штате Орегон в США в результате крушения небольшого самолета после столкновения с линиями электропередач, передает агентство... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:00

2023-12-18T15:00

2023-12-18T15:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пилот и два пассажира погибли в штате Орегон в США в результате крушения небольшого самолета после столкновения с линиями электропередач, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции. О крушении стало известно в субботу, однако власти обнародовали подробности происшествия только в воскресенье. "Небольшой самолет столкнулся с линиями электропередач в Орегоне <...>, пилот и два пассажира погибли", - передает агентство. В воскресенье власти сообщили, что в результате крушения погиб 35-летний пилот и два пассажира - мужчины в возрасте 35 и 29 лет. Полиция сообщила, что владельца самолета и других пассажиров на борту не было. Как сообщило подразделение телеканала CBS в штате, погибшие были афганскими беженцами, переехавшими в Орегон в 2022 году. Отмечается, что погибший при крушении пилот был опытным летчиком и служил в афганской армии в сотрудничестве с американскими силами не один год. Все трое погибших участвовали в программе подготовки пилотов для переехавших в город Сейлем, добавляет телеканал. По словам полиции, первоначальное расследование показало, что столкновение самолета с линиями электропередач привело к небольшому пожару и отключению электричества в населенном пункте, находящемся в 19 километрах к юго-западу от административного центра штата Орегон, города Сейлем. Возможная причина падения самолета не объявлена. По данным полиции, самолет совершал полет в густом тумане. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте в настоящее время расследуют обстоятельства произошедшего совместно с полицией города Индепенденс.

https://ria.ru/20231104/samolet-1907453281.html

https://ria.ru/20230815/l-39-1890093469.html

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в мире, орегон, сша