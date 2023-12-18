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Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента
Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента - РИА Новости, 18.12.2023
Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента
Погрузка зерна на сети "Российских железных дорог" за январь-ноябрь текущего года выросла 38,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:01
2023-12-18T14:01
2023-12-18T14:03
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Погрузка зерна на сети "Российских железных дорог" за январь-ноябрь текущего года выросла 38,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 29,5 миллиона тонн, сообщили в РЖД. "В ноябре российские сельхозпроизводители отправили по железной дороге 3,1 миллиона тонн зерна (+19,7% к ноябрю 2022 г.). За 11 месяцев его погрузка выросла до 29,5 миллиона тонн, что на 38,6% больше, чем годом ранее", – говорится в сообщении. В холдинге отметили, что наибольшие объемы зерна отгружены в Курской области (2,6 миллиона тонн, +35,3% к январю-ноябрю 2022); Ставропольском крае (2,5 миллиона тонн, +39,4%); Саратовской области (2,35 миллиона тонн, рост в 1,5 раза); Волгоградской области (2,3 миллиона тонн, рост почти в 1,7 раза) и Липецкой области (2 миллиона тонн, рост в 1,6 раза). Кроме того, экспортные перевозки зерна выросли в 1,75 раза по отношению к 11 месяцам 2022 года и составили 21,2 миллиона тонн.
https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html
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экономика, ржд
Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента
Погрузка зерна на сети РЖД за 11 месяцев выросла на 38,6%, до почти 30 млн тонн