https://ria.ru/20231218/rzhd-1916490467.html

Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента

Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента - РИА Новости, 18.12.2023

Погрузка зерна на сети РЖД выросла на 38,6 процента

Погрузка зерна на сети "Российских железных дорог" за январь-ноябрь текущего года выросла 38,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:01

2023-12-18T14:01

2023-12-18T14:03

экономика

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Погрузка зерна на сети "Российских железных дорог" за январь-ноябрь текущего года выросла 38,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 29,5 миллиона тонн, сообщили в РЖД. "В ноябре российские сельхозпроизводители отправили по железной дороге 3,1 миллиона тонн зерна (+19,7% к ноябрю 2022 г.). За 11 месяцев его погрузка выросла до 29,5 миллиона тонн, что на 38,6% больше, чем годом ранее", – говорится в сообщении. В холдинге отметили, что наибольшие объемы зерна отгружены в Курской области (2,6 миллиона тонн, +35,3% к январю-ноябрю 2022); Ставропольском крае (2,5 миллиона тонн, +39,4%); Саратовской области (2,35 миллиона тонн, рост в 1,5 раза); Волгоградской области (2,3 миллиона тонн, рост почти в 1,7 раза) и Липецкой области (2 миллиона тонн, рост в 1,6 раза). Кроме того, экспортные перевозки зерна выросли в 1,75 раза по отношению к 11 месяцам 2022 года и составили 21,2 миллиона тонн.

https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ржд