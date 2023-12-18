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Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии - РИА Новости, 18.12.2023
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05:12 18.12.2023 (обновлено: 07:37 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/raketa-1916386577.html
Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии
Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии - РИА Новости, 18.12.2023
Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии
Дальность полета северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США, передает агентство Киодо со... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T05:12
2023-12-18T07:37
в мире
япония
сша
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Дальность полета северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя министра обороны Японии Синго Миякэ.&quot;Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров&quot;, — заявил Миякэ.Он уточнил, что ракета находилась в полете 73 минуты.Высота полета северокорейской МБР превышала шесть тысяч километров. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.Пуск баллистической ракеты по навесной траектории состоялся в 02.24 мск.
https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html
япония
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в мире, япония, сша, кндр (северная корея)
В мире, Япония, США, КНДР (Северная Корея)
Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета может покрыть территорию США

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Дальность полета северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя министра обороны Японии Синго Миякэ.
«

"Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров", — заявил Миякэ.

Он уточнил, что ракета находилась в полете 73 минуты.
Высота полета северокорейской МБР превышала шесть тысяч километров. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Пуск баллистической ракеты по навесной траектории состоялся в 02.24 мск.
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