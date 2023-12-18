https://ria.ru/20231218/raketa-1916386577.html

Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии

Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии - РИА Новости, 18.12.2023

Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США, заявили в Японии

Дальность полета северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США, передает агентство Киодо со... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:12

2023-12-18T05:12

2023-12-18T07:37

в мире

япония

сша

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 дек — РИА Новости. Дальность полета северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя министра обороны Японии Синго Миякэ."Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров", — заявил Миякэ.Он уточнил, что ракета находилась в полете 73 минуты.Высота полета северокорейской МБР превышала шесть тысяч километров. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.Пуск баллистической ракеты по навесной траектории состоялся в 02.24 мск.

https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html

япония

сша

кндр (северная корея)

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в мире, япония, сша, кндр (северная корея)