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Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.12.2023
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04:09 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/raketa-1916384640.html
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.12.2023
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:09
2023-12-18T04:09
в мире
япония
хоккайдо
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. "Согласно руководству министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 9.37 (3.37 мск)", - сообщил телеканал. Высота полета ракеты, как передает телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники, "превышала 6 тысяч километров", предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета. Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 8.24 (2.24 мск) по навесной траектории, предположительно, упадет в 9.37 (3.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.
https://ria.ru/20231218/kndr-1916383175.html
япония
хоккайдо
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в мире, япония, хоккайдо, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хоккайдо, КНДР (Северная Корея)
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

МО: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK.
«
"Согласно руководству министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 9.37 (3.37 мск)", - сообщил телеканал.
Высота полета ракеты, как передает телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники, "превышала 6 тысяч километров", предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета.
Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 8.24 (2.24 мск) по навесной траектории, предположительно, упадет в 9.37 (3.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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В миреЯпонияХоккайдоКНДР (Северная Корея)
 
 
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