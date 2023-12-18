https://ria.ru/20231218/raketa-1916384640.html

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.12.2023

Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:09

2023-12-18T04:09

2023-12-18T04:09

в мире

япония

хоккайдо

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg

ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Минобороны Японии сообщило, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. "Согласно руководству министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета Северной Кореи упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 9.37 (3.37 мск)", - сообщил телеканал. Высота полета ракеты, как передает телеканал NHK со ссылкой на многочисленные правительственные источники, "превышала 6 тысяч километров", предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета. Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 8.24 (2.24 мск) по навесной траектории, предположительно, упадет в 9.37 (3.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.

https://ria.ru/20231218/kndr-1916383175.html

япония

хоккайдо

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, хоккайдо, кндр (северная корея)