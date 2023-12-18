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В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала - РИА Новости, 18.12.2023
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03:52 18.12.2023 (обновлено: 03:54 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/raketa-1916383725.html
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала - РИА Новости, 18.12.2023
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала
Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:52
2023-12-18T03:54
в мире
япония
кндр (северная корея)
хоккайдо
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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно информации министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала", - сообщила служба безопасности на море.Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08.24 (02.24 МСК) по навесной траектории, предположительно, упадет в 09.37 (03.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.
https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html
япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея), хоккайдо
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Хоккайдо
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала

Власти Японии: запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР . Архивное фото
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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно информации министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала", - сообщила служба безопасности на море.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР
Вчера, 03:50
Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08.24 (02.24 МСК) по навесной траектории, предположительно, упадет в 09.37 (03.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Хоккайдо
 
 
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