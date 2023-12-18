https://ria.ru/20231218/raketa-1916383725.html

В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала

В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала - РИА Новости, 18.12.2023

В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала

Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:52

2023-12-18T03:52

2023-12-18T03:54

в мире

япония

кндр (северная корея)

хоккайдо

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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно информации министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала", - сообщила служба безопасности на море.Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08.24 (02.24 МСК) по навесной траектории, предположительно, упадет в 09.37 (03.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.

https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html

япония

кндр (северная корея)

хоккайдо

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в мире, япония, кндр (северная корея), хоккайдо