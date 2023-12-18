https://ria.ru/20231218/raketa-1916383725.html
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала - РИА Новости, 18.12.2023
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала
Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:52
2023-12-18T03:52
2023-12-18T03:54
в мире
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ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Ракета Северной Кореи, предположительно, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно информации министерства обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала", - сообщила служба безопасности на море.Ранее министерство обороны Японии сообщило, что баллистическая ракета Северной Кореи, пуск которой был осуществлен в 08.24 (02.24 МСК) по навесной траектории, предположительно, упадет в 09.37 (03.37 мск) в районе северного острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск по навесной траектории означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета.
https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html
япония
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в мире, япония, кндр (северная корея), хоккайдо
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Хоккайдо
В Японии заявили, что ракета КНДР, предположительно, уже упала
Власти Японии: запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала