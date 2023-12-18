https://ria.ru/20231218/raketa-1916382907.html

Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР

Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР - РИА Новости, 18.12.2023

Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР

Министерство обороны Японии сообщило, что ракета Северной Кореи, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:29

2023-12-18T03:29

2023-12-18T03:29

в мире

япония

южная корея

хоккайдо

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что ракета Северной Кореи, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории. Как ожидается, ракета упадет в районе северного острова Хоккайдо. Ракета была выпущена по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты. Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). При этом последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.

https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html

https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html

япония

южная корея

хоккайдо

кндр (северная корея)

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в мире, япония, южная корея, хоккайдо, кндр (северная корея)