https://ria.ru/20231218/raketa-1916382907.html
Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР
Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР - РИА Новости, 18.12.2023
Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР
Министерство обороны Японии сообщило, что ракета Северной Кореи, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:29
2023-12-18T03:29
2023-12-18T03:29
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кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Министерство обороны Японии сообщило, что ракета Северной Кореи, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории. Как ожидается, ракета упадет в районе северного острова Хоккайдо. Ракета была выпущена по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты. Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). При этом последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.
https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html
https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html
япония
южная корея
хоккайдо
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Минобороны Японии рассказало, где упадет ракета КНДР
МО Японии: ракета КНДР упадет вне исключительной экономической зоны Японии