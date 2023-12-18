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Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:27
2023-12-18T14:27
2023-12-18T14:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
горловка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой народной республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14165 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16437 единиц специальной военной автомобильной техники.
херсонская область
горловка
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херсонская область , горловка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Горловка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 25 украинских беспилотников