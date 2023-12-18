https://ria.ru/20231218/putin-1916584303.html

Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать

Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать - РИА Новости, 18.12.2023

Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать

Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:36

2023-12-18T19:36

2023-12-18T19:45

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. На встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" президенту одна из наставников рассказала, что важное качество, которое она привила своим воспитанникам - не опаздывать. "Надо будет поработать с вами отдельно", - сказал Путин, комментируя слова участницы встречи.

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владимир путин, россия, общество