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Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать - РИА Новости, 18.12.2023
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19:36 18.12.2023 (обновлено: 19:45 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/putin-1916584303.html
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать - РИА Новости, 18.12.2023
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:36
2023-12-18T19:45
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. На встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" президенту одна из наставников рассказала, что важное качество, которое она привила своим воспитанникам - не опаздывать. "Надо будет поработать с вами отдельно", - сказал Путин, комментируя слова участницы встречи.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать

Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу в Кремле
Владимир Путин проводит встречу в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин проводит встречу в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать.
На встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" президенту одна из наставников рассказала, что важное качество, которое она привила своим воспитанникам - не опаздывать.
"Надо будет поработать с вами отдельно", - сказал Путин, комментируя слова участницы встречи.
 
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