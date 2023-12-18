https://ria.ru/20231218/putin-1916584303.html
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать - РИА Новости, 18.12.2023
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:36
2023-12-18T19:36
2023-12-18T19:45
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916570016_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_477b271fce08573ebb24423bd3630520.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать. На встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" президенту одна из наставников рассказала, что важное качество, которое она привила своим воспитанникам - не опаздывать. "Надо будет поработать с вами отдельно", - сказал Путин, комментируя слова участницы встречи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916570016_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_827a76b14ab65b08a782103f68cf9e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать.
На встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" президенту одна из наставников рассказала, что важное качество, которое она привила своим воспитанникам - не опаздывать.
"Надо будет поработать с вами отдельно", - сказал Путин, комментируя слова участницы встречи.