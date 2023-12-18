https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916544186.html

На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане

На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане - РИА Новости, 18.12.2023

На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане

Задержан военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета в ресторане в местного жителя. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:48

2023-12-18T16:48

2023-12-18T16:49

происшествия

славянск-на-кубани

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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Задержан военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета в ресторане в местного жителя. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ночь на воскресенье военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани ранил местного жителя, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Ссора между мужчинами произошла в городском ресторане "Рояль". "Мужчина установлен и задержан, оружие изъято. В настоящее время материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе ГУМВД по Кубани.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916428746.html

славянск-на-кубани

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2023

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происшествия, славянск-на-кубани