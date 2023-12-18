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На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане - РИА Новости, 18.12.2023
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16:48 18.12.2023 (обновлено: 16:49 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916544186.html
На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане
На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане - РИА Новости, 18.12.2023
На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане
Задержан военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета в ресторане в местного жителя. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:48
2023-12-18T16:49
происшествия
славянск-на-кубани
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Задержан военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета в ресторане в местного жителя. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ночь на воскресенье военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани ранил местного жителя, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Ссора между мужчинами произошла в городском ресторане "Рояль". "Мужчина установлен и задержан, оружие изъято. В настоящее время материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе ГУМВД по Кубани.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916428746.html
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происшествия, славянск-на-кубани
Происшествия, Славянск-на-Кубани
На Кубани военный открыл стрельбу в ресторане

В Славянске-на-Кубани военный устроил стрельбу из травмата в ресторане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Задержан военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани, который, предположительно, стрелял из травматического пистолета в ресторане в местного жителя.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ночь на воскресенье военнослужащий воинской части Славянска-на-Кубани ранил местного жителя, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Ссора между мужчинами произошла в городском ресторане "Рояль".
«
"Мужчина установлен и задержан, оружие изъято. В настоящее время материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе ГУМВД по Кубани.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Москве задержали мужчину, ранившего оппонента из травмата
Вчера, 11:03
 
ПроисшествияСлавянск-на-Кубани
 
 
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