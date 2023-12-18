https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916434281.html

В Челябинске две крупные больницы остались без водоснабжения

В Челябинске две крупные больницы остались без водоснабжения - РИА Новости, 18.12.2023

В Челябинске две крупные больницы остались без водоснабжения

Два медицинских учреждения в центре Челябинска остались в понедельник без водоснабжения из-за аварии на водоводе, отделения больниц приостановили госпитализацию РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:22

2023-12-18T11:22

2023-12-18T11:22

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Два медицинских учреждения в центре Челябинска остались в понедельник без водоснабжения из-за аварии на водоводе, отделения больниц приостановили госпитализацию пациентов в связи с аварией, сообщила пресс-служба минздрава региона. По данным администрации Челябинска, на улице Воровского в понедельник обнаружено повреждение водовода, ведется откачка воды тремя машинами. Около 11.00 (09.00 мск) было отключено водоснабжение ближайших медицинских учреждений. Задача всех служб - восстановить подачу воды в больницы до конца 18 декабря. "Из-за прорыва центрального водопровода была приостановлена плановая госпитализация в хирургические отделения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, отделения Челябинской областной клинической больницы. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ", - говорится в сообщении. Для получения экстренной помощи пациенты с острым коронарным синдромом (инфаркты миокарда) перемаршрутизируются в другие городские больницы, уточняется в сообщении. Также, по данным минздрава, челябинский областной госпиталь ветеранов войн работает в штатном режиме. В областном перинатальном центре был создан запас воды, вся необходимая помощь пациентам оказывается. Челябинская областная детская клиническая больница работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html

челябинск

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происшествия, челябинск