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В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге - РИА Новости, 18.12.2023
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:15
2023-12-18T09:15
2023-12-18T09:15
происшествия
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. Ранее МЧС РФ сообщило, что вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь к трем охотникам, которые пострадали при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отмечалось, что они смогли выбраться из горящего домика, но один из них получил сильные ожоги, а второй сильно обморозил ноги. Один пострадавший скончался. Уцелевший охотник добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь. "Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте пожара работают следователи.
https://ria.ru/20231129/poiski-1912680925.html
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происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге
Борт МЧС эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в иркутской тайге