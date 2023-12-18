https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916397599.html

В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге

В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге - РИА Новости, 18.12.2023

В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:15

2023-12-18T09:15

2023-12-18T09:15

происшествия

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. Ранее МЧС РФ сообщило, что вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь к трем охотникам, которые пострадали при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отмечалось, что они смогли выбраться из горящего домика, но один из них получил сильные ожоги, а второй сильно обморозил ноги. Один пострадавший скончался. Уцелевший охотник добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь. "Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте пожара работают следователи.

https://ria.ru/20231129/poiski-1912680925.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш