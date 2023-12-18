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В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге - РИА Новости, 18.12.2023
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09:15 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916397599.html
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге - РИА Новости, 18.12.2023
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:15
2023-12-18T09:15
происшествия
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону. Ранее МЧС РФ сообщило, что вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь к трем охотникам, которые пострадали при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отмечалось, что они смогли выбраться из горящего домика, но один из них получил сильные ожоги, а второй сильно обморозил ноги. Один пострадавший скончался. Уцелевший охотник добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь. "Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. На месте пожара работают следователи.
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происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Иркутской области эвакуировали охотника, пострадавшего при пожаре в тайге

Борт МЧС эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в иркутской тайге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал охотника, пострадавшего при пожаре в Иркутской области, сообщило ГУМЧС по региону.
Ранее МЧС РФ сообщило, что вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь к трем охотникам, которые пострадали при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отмечалось, что они смогли выбраться из горящего домика, но один из них получил сильные ожоги, а второй сильно обморозил ноги. Один пострадавший скончался. Уцелевший охотник добрался до ближайшего посёлка и вызвал помощь.
«
"Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего охотника из тайги в больницу населенного пункта Магистральный Казачинско-Ленского района", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте пожара работают следователи.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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