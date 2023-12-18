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Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной - РИА Новости, 18.12.2023
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19:28 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/proekt-1916583467.html
Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной
Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной - РИА Новости, 18.12.2023
Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной
Россия и Куба по итогам гаванской выставки-ярмарки FIHAV начали переговоры о реализации проекта переработки органических и отработанных автомобильных масел,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:28
2023-12-18T19:28
экономика
куба
россия
гавана
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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Куба по итогам гаванской выставки-ярмарки FIHAV начали переговоры о реализации проекта переработки органических и отработанных автомобильных масел, производства весового оборудования, а также договорились о сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации автомобильного производства, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. "Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере машиностроения, поставках медицинских товаров, алкогольной, пищевой продукции, автомобильных шин и комплектующих, локализации производства автомобилей, создании совместного предприятия по производству весового оборудования. Начаты переговоры по реализации инвестиционного проекта по переработке на Кубе органических и отработанных автомобильных масел", - сказал Балдин, комментируя итоги ярмарки FIHAV-2023, которая прошла в Гаване в ноябре. Участие в FIHAV, старейшей в регионе выставке промышленности и торговли, приняли руководители и представители 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT. Как рассказал российский торгпред, в ходе мероприятия в российском павильоне и на отдельном стенде Рязанской области были организованы тематические круглые столы и встречи в формате B2G и B2B с партнерами из Кубы, Мексики, Венесуэлы, Панамы, Испании и других стран, на церемонии закрытия одного из российских производителей алкогольной продукции объявили победителем в номинации "выдающийся дизайн". Гаванская ярмарка позиционируется на Кубе как индикатор инвестиционного потенциала кубинской экономики и ключевых отраслей промышленности, рынка товаров и услуг, а также место встреч для деловых партнеров из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В разговоре с РИА Новости Балдин выразил надежду на то, что участники из РФ, включая делегации из российских регионов, будут в 2024 году представлены на ней "столь же широко и результативно".
https://ria.ru/20231218/razvitie-1916579937.html
https://ria.ru/20230827/kazakhstan-1892476856.html
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экономика, куба, россия, гавана
Экономика, Куба, Россия, Гавана
Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной

Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной

© iStock.com / Eloi_Omella Гавана
 Гавана - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / Eloi_Omella
Гавана. Архивное фото
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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Куба по итогам гаванской выставки-ярмарки FIHAV начали переговоры о реализации проекта переработки органических и отработанных автомобильных масел, производства весового оборудования, а также договорились о сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации автомобильного производства, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин.
"Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере машиностроения, поставках медицинских товаров, алкогольной, пищевой продукции, автомобильных шин и комплектующих, локализации производства автомобилей, создании совместного предприятия по производству весового оборудования. Начаты переговоры по реализации инвестиционного проекта по переработке на Кубе органических и отработанных автомобильных масел", - сказал Балдин, комментируя итоги ярмарки FIHAV-2023, которая прошла в Гаване в ноябре.
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Россия примет участие в реализации плана развития Кубы, заявил торгпред
Вчера, 19:13
Участие в FIHAV, старейшей в регионе выставке промышленности и торговли, приняли руководители и представители 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT.
Как рассказал российский торгпред, в ходе мероприятия в российском павильоне и на отдельном стенде Рязанской области были организованы тематические круглые столы и встречи в формате B2G и B2B с партнерами из Кубы, Мексики, Венесуэлы, Панамы, Испании и других стран, на церемонии закрытия одного из российских производителей алкогольной продукции объявили победителем в номинации "выдающийся дизайн".
Гаванская ярмарка позиционируется на Кубе как индикатор инвестиционного потенциала кубинской экономики и ключевых отраслей промышленности, рынка товаров и услуг, а также место встреч для деловых партнеров из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В разговоре с РИА Новости Балдин выразил надежду на то, что участники из РФ, включая делегации из российских регионов, будут в 2024 году представлены на ней "столь же широко и результативно".
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27 августа, 06:29
 
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