https://ria.ru/20231218/proekt-1916583467.html

Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной

Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной - РИА Новости, 18.12.2023

Торгпред России на Кубе рассказал о новых совместных проектах с Гаваной

Россия и Куба по итогам гаванской выставки-ярмарки FIHAV начали переговоры о реализации проекта переработки органических и отработанных автомобильных масел,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:28

2023-12-18T19:28

2023-12-18T19:28

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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Куба по итогам гаванской выставки-ярмарки FIHAV начали переговоры о реализации проекта переработки органических и отработанных автомобильных масел, производства весового оборудования, а также договорились о сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации автомобильного производства, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. "Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере машиностроения, поставках медицинских товаров, алкогольной, пищевой продукции, автомобильных шин и комплектующих, локализации производства автомобилей, создании совместного предприятия по производству весового оборудования. Начаты переговоры по реализации инвестиционного проекта по переработке на Кубе органических и отработанных автомобильных масел", - сказал Балдин, комментируя итоги ярмарки FIHAV-2023, которая прошла в Гаване в ноябре. Участие в FIHAV, старейшей в регионе выставке промышленности и торговли, приняли руководители и представители 37 российских компаний и структур из сфер транспортного машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, логистики, проектирования и сооружения промышленных объектов, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики и IT. Как рассказал российский торгпред, в ходе мероприятия в российском павильоне и на отдельном стенде Рязанской области были организованы тематические круглые столы и встречи в формате B2G и B2B с партнерами из Кубы, Мексики, Венесуэлы, Панамы, Испании и других стран, на церемонии закрытия одного из российских производителей алкогольной продукции объявили победителем в номинации "выдающийся дизайн". Гаванская ярмарка позиционируется на Кубе как индикатор инвестиционного потенциала кубинской экономики и ключевых отраслей промышленности, рынка товаров и услуг, а также место встреч для деловых партнеров из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В разговоре с РИА Новости Балдин выразил надежду на то, что участники из РФ, включая делегации из российских регионов, будут в 2024 году представлены на ней "столь же широко и результативно".

https://ria.ru/20231218/razvitie-1916579937.html

https://ria.ru/20230827/kazakhstan-1892476856.html

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экономика, куба, россия, гавана