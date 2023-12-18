https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html
Более 250 ивановских объектов благоустроили по проекту "Местные инициативы"
Более 250 ивановских объектов благоустроили по проекту "Местные инициативы" - РИА Новости, 18.12.2023
Более 250 ивановских объектов благоустроили по проекту "Местные инициативы"
В текущем году на территории Ивановской области благоустроили 254 пространства, ставших победителями программы "Местные инициативы", часть из них - в малых... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:51
2023-12-18T17:51
2023-12-18T17:51
ивановская область
ивановская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В текущем году на территории Ивановской области благоустроили 254 пространства, ставших победителями программы "Местные инициативы", часть из них - в малых городах, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в этом году благоустройство по указанной программе провели на 175 общественных пространствах и 79 дворовых территориях. В пресс-службе говорится, что с каждым годом растет количество проектов благоустройства общественных пространств в регионе: мест памяти, карманных парков, прудов, спортивных объектов, сценовых площадок, а также асфальтирование объектов. Во дворах по программе чаще всего устанавливают новые спортивные и игровые комплексы. В этом году благодаря "Местным инициативам" созданы карманные парки на улице Мархлевского, в Педагогическом переулке и районе ТЭЦ-3 в Иванове, благоустроены сквер в микрорайоне Электроконтакт в Кинешме, пешеходная зона в Шуе, площадка для отдыха у Дома культуры в селе Кромы Верхнеландеховского района, сквер имени композитора Сергея Рахманинова в поселке Каменка Вичугского района, сквер Марьина роща в селе Ухтохма Лежневского района, площадь Ленина в поселке Пестяки, зона отдыха "Школьная набережная" в селе Морозово Тейковского района, зона отдыха у пруда в деревне Иваньково Фурмановского района и другие. В девяти муниципалитетах привели в порядок памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны. Особую активность в этом направлении проявил Гаврилово-Посадский район, где грантовую поддержку получили сразу шесть подобных инициатив. А в селе Игрищи Ильинского района на месте старого, практически разрушенного памятника бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне, установили новый. В селе Колбацкое Ивановского района благоустроили территорию вблизи памятника павшим воинам. В следующем году программа "Местные инициативы" продолжится. Однако с учетом пожелания жителей в правила внесены некоторые изменения. Так, с 2024 года максимальное количество проектов от одного города или поселения Ивановской области для участия в конкурсе "Местные инициативы" будет увеличено. Такое решение принял губернатор Станислав Воскресенский после встречи с жителями Южского района. Кроме того, увеличится размер гранта на один проект - до миллиона рублей. "Люди справедливо говорят, что цены выросли. Поэтому есть предложение увеличить объем субсидии до одного миллиона рублей, чтобы это было подспорьем в реализации проектов, которые наши жители задумали", – отметил ранее Воскресенский, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html
https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html
https://ria.ru/20231215/ivanovo-1915961217.html
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ивановская область
Ивановская область, Ивановская область
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В текущем году на территории Ивановской области благоустроили 254 пространства, ставших победителями программы "Местные инициативы", часть из них - в малых городах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в этом году благоустройство по указанной программе провели на 175 общественных пространствах и 79 дворовых территориях.
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В пресс-службе говорится, что с каждым годом растет количество проектов благоустройства общественных пространств в регионе: мест памяти, карманных парков, прудов, спортивных объектов, сценовых площадок, а также асфальтирование объектов. Во дворах по программе чаще всего устанавливают новые спортивные и игровые комплексы.
В этом году благодаря "Местным инициативам" созданы карманные парки на улице Мархлевского, в Педагогическом переулке и районе ТЭЦ-3 в Иванове, благоустроены сквер в микрорайоне Электроконтакт в Кинешме, пешеходная зона в Шуе, площадка для отдыха у Дома культуры в селе Кромы Верхнеландеховского района, сквер имени композитора Сергея Рахманинова в поселке Каменка Вичугского района, сквер Марьина роща в селе Ухтохма Лежневского района, площадь Ленина в поселке Пестяки, зона отдыха "Школьная набережная" в селе Морозово Тейковского района, зона отдыха у пруда в деревне Иваньково Фурмановского района и другие.
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В девяти муниципалитетах привели в порядок памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны. Особую активность в этом направлении проявил Гаврилово-Посадский район, где грантовую поддержку получили сразу шесть подобных инициатив. А в селе Игрищи Ильинского района на месте старого, практически разрушенного памятника бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне, установили новый. В селе Колбацкое Ивановского района благоустроили территорию вблизи памятника павшим воинам.
В следующем году программа "Местные инициативы" продолжится. Однако с учетом пожелания жителей в правила внесены некоторые изменения. Так, с 2024 года максимальное количество проектов от одного города или поселения Ивановской области для участия в конкурсе "Местные инициативы" будет увеличено. Такое решение принял губернатор Станислав Воскресенский после встречи с жителями Южского района. Кроме того, увеличится размер гранта на один проект - до миллиона рублей.
"Люди справедливо говорят, что цены выросли. Поэтому есть предложение увеличить объем субсидии до одного миллиона рублей, чтобы это было подспорьем в реализации проектов, которые наши жители задумали", – отметил ранее Воскресенский, его слова приводит пресс-служба.
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