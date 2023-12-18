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Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта - РИА Новости, 18.12.2023
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19:27 18.12.2023 (обновлено: 19:37 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/pozdravleniya-1916583106.html
Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта
Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта - РИА Новости, 18.12.2023
Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта
Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттах ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:27
2023-12-18T19:37
политика
египет
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттах ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта, сообщается на сайте Кремля.Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави."Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом. Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и упрочение российско-египетского стратегического партнёрства. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.Путин пожелал президенту Египта новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
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политика, египет
Политика, Египет
Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта

Путин поздравил ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси
Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Египта А. Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттах ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта, сообщается на сайте Кремля.
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов, заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом. Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и упрочение российско-египетского стратегического партнёрства. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.
Путин пожелал президенту Египта новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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