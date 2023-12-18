Рейтинг@Mail.ru
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916527036.html
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья - РИА Новости, 18.12.2023
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья
Жители Пестовского района Новгородской области доставили в зону проведения СВО два автомобиля "УАЗ" и три антидроновых ружья, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:51
2023-12-18T15:51
надежные люди
пестовский район
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916525896_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_11633867a17ee9f1e13e24b822b3d064.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области доставили в зону проведения СВО два автомобиля "УАЗ" и три антидроновых ружья, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, сбор помощи был объявлен в конце ноября после того, как отвезли на фронт очередной гуманитарный груз. Откликнулись как обычные жители из разных районов области, так и предприниматели: одни принесли продукты, другие перечислили деньги. Благодаря благотворительному концерту, посвященному Дню Героя, также удалось собрать средства. В итоге были закуплены два прицепа для бань. Один пестовский предприниматель предал печи-буржуйки, другой сделал баню. Кроме того, были переданы наборы инструментов, мотоцикл, ноутбук для роты управления дронами, сладкие подарки, продукты, фрукты. "На фронт мы доставили два автомобиля "УАЗ", баню на шасси, три антидроновых ружья, два дизельных генератора, четыре бензопилы, целую машину сетки и кучу именных и безадресных посылок для бойцов", - сообщил Виноградов.
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916496813.html
пестовский район
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916525896_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_5e040b1ed5bb1de510bd8c5986a21976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пестовский район, новгородская область
Надежные люди, Пестовский район, Новгородская область

Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья

© Денис Виноградов / ВКГруз для бойцов СВО от жителей Пестовского района Новгородской области. Кадр видео
Груз для бойцов СВО от жителей Пестовского района Новгородской области. Кадр видео
© Денис Виноградов / ВК
Груз для бойцов СВО от жителей Пестовского района Новгородской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области доставили в зону проведения СВО два автомобиля "УАЗ" и три антидроновых ружья, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
По словам Виноградова, сбор помощи был объявлен в конце ноября после того, как отвезли на фронт очередной гуманитарный груз. Откликнулись как обычные жители из разных районов области, так и предприниматели: одни принесли продукты, другие перечислили деньги. Благодаря благотворительному концерту, посвященному Дню Героя, также удалось собрать средства. В итоге были закуплены два прицепа для бань. Один пестовский предприниматель предал печи-буржуйки, другой сделал баню. Кроме того, были переданы наборы инструментов, мотоцикл, ноутбук для роты управления дронами, сладкие подарки, продукты, фрукты.
"На фронт мы доставили два автомобиля "УАЗ", баню на шасси, три антидроновых ружья, два дизельных генератора, четыре бензопилы, целую машину сетки и кучу именных и безадресных посылок для бойцов", - сообщил Виноградов.
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области
Вчера, 14:15
 
Надежные людиПестовский районНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала