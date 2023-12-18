https://ria.ru/20231218/pomosch-1916527036.html

Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья

Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья - РИА Новости, 18.12.2023

Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья

Жители Пестовского района Новгородской области доставили в зону проведения СВО два автомобиля "УАЗ" и три антидроновых ружья, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:51

2023-12-18T15:51

2023-12-18T15:51

надежные люди

пестовский район

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916525896_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_11633867a17ee9f1e13e24b822b3d064.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области доставили в зону проведения СВО два автомобиля "УАЗ" и три антидроновых ружья, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, сбор помощи был объявлен в конце ноября после того, как отвезли на фронт очередной гуманитарный груз. Откликнулись как обычные жители из разных районов области, так и предприниматели: одни принесли продукты, другие перечислили деньги. Благодаря благотворительному концерту, посвященному Дню Героя, также удалось собрать средства. В итоге были закуплены два прицепа для бань. Один пестовский предприниматель предал печи-буржуйки, другой сделал баню. Кроме того, были переданы наборы инструментов, мотоцикл, ноутбук для роты управления дронами, сладкие подарки, продукты, фрукты. "На фронт мы доставили два автомобиля "УАЗ", баню на шасси, три антидроновых ружья, два дизельных генератора, четыре бензопилы, целую машину сетки и кучу именных и безадресных посылок для бойцов", - сообщил Виноградов.

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916496813.html

пестовский район

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пестовский район, новгородская область