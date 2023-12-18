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Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:22 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/poliklinika-1916536043.html
Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах
Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 18.12.2023
Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах
В городском округе Мытищи завершилось строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба Главного управления государственного... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:22
2023-12-18T16:22
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В городском округе Мытищи завершилось строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Здание находится в поселке Пироговский, на улице Советская, 2/1. Сейчас строительно-монтажные работы завершили в полном объеме, готовность объекта составляет 100%. Главгосстройнадзор региона выдал итоговый документ – заключение о соответствии проектной документации. Как отметили в пресс-службе, поликлинику возводили в рамках национального проекта "Здравоохранение", извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в конце сентября минувшего года. Решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию надзорное ведомство примет до конца декабря, а открытие медучреждения планируется в начале 2024 года. Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену: 150 для взрослого населения и 50 для детей. В детском отделении есть кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. Во взрослом отделении на первом этаже располагается кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. В поликлинике будут работать участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики. Общая площадь объекта составляет порядка 3,4 тысячи квадратных метров, в здании три надземных этажа и один подземный.
https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи

Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина сдает кровь
Мужчина сдает кровь - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина сдает кровь . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В городском округе Мытищи завершилось строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание находится в поселке Пироговский, на улице Советская, 2/1. Сейчас строительно-монтажные работы завершили в полном объеме, готовность объекта составляет 100%. Главгосстройнадзор региона выдал итоговый документ – заключение о соответствии проектной документации.
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Вчера, 15:03
Как отметили в пресс-службе, поликлинику возводили в рамках национального проекта "Здравоохранение", извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в конце сентября минувшего года. Решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию надзорное ведомство примет до конца декабря, а открытие медучреждения планируется в начале 2024 года.
Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену: 150 для взрослого населения и 50 для детей. В детском отделении есть кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. Во взрослом отделении на первом этаже располагается кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. В поликлинике будут работать участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики.
Общая площадь объекта составляет порядка 3,4 тысячи квадратных метров, в здании три надземных этажа и один подземный.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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