https://ria.ru/20231218/poliklinika-1916536043.html

Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах

Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 18.12.2023

Поликлинику на 200 посещений построили в подмосковных Мытищах

В городском округе Мытищи завершилось строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба Главного управления государственного... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:22

2023-12-18T16:22

2023-12-18T16:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911574952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f12aa4777d880539bd5abf73bd6fe092.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В городском округе Мытищи завершилось строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Здание находится в поселке Пироговский, на улице Советская, 2/1. Сейчас строительно-монтажные работы завершили в полном объеме, готовность объекта составляет 100%. Главгосстройнадзор региона выдал итоговый документ – заключение о соответствии проектной документации. Как отметили в пресс-службе, поликлинику возводили в рамках национального проекта "Здравоохранение", извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья в конце сентября минувшего года. Решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию надзорное ведомство примет до конца декабря, а открытие медучреждения планируется в начале 2024 года. Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену: 150 для взрослого населения и 50 для детей. В детском отделении есть кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. Во взрослом отделении на первом этаже располагается кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. В поликлинике будут работать участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики. Общая площадь объекта составляет порядка 3,4 тысячи квадратных метров, в здании три надземных этажа и один подземный.

https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html

https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мытищи