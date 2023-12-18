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Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев
Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев - РИА Новости, 18.12.2023
Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев
Порядка 120 белорусских компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения и дорожного строительства развиваются в Подмосковье, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:16
2023-12-18T20:16
2023-12-18T20:16
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 120 белорусских компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения и дорожного строительства развиваются в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "В Подмосковье порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление - кондитерские это изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство, или строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы области, четверть подмосковного ВРП (25%) – это торговля. В области есть крупные транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Белоруссии. Это, например, "Белый Раст", "Электроугли", "Селятино". Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Подмосковья (по данным республики, за 10 месяцев 2023 года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов), а также является главным партнером по экспорту такой продукции, как электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231110/dosug-1908693188.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, белоруссия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Белоруссия
Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев
Воробьев: порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Порядка 120 белорусских компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения и дорожного строительства развиваются в Подмосковье, сообщил губернатор
региона Андрей Воробьев.
"В Подмосковье порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление - кондитерские это изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство, или строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По словам главы области, четверть подмосковного ВРП (25%) – это торговля. В области есть крупные транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Белоруссии. Это, например, "Белый Раст", "Электроугли", "Селятино".
Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Подмосковья (по данным республики, за 10 месяцев 2023 года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов), а также является главным партнером по экспорту такой продукции, как электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.
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