https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916590174.html

Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев

Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев - РИА Новости, 18.12.2023

Порядка 120 белорусских компаний развиваются в Подмосковье, заявил Воробьев

Порядка 120 белорусских компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения и дорожного строительства развиваются в Подмосковье, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:16

2023-12-18T20:16

2023-12-18T20:16

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 120 белорусских компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения и дорожного строительства развиваются в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "В Подмосковье порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление - кондитерские это изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство, или строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам главы области, четверть подмосковного ВРП (25%) – это торговля. В области есть крупные транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Белоруссии. Это, например, "Белый Раст", "Электроугли", "Селятино". Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Подмосковья (по данным республики, за 10 месяцев 2023 года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 миллиардов долларов), а также является главным партнером по экспорту такой продукции, как электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция агропромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231110/dosug-1908693188.html

https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, белоруссия