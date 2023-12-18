https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю - РИА Новости, 18.12.2023

Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Более 2,1 тысячи квадратного метра аварийного жилья расселили на прошедшей неделе в 10 городских округах Подмосковья, 147 жителей переехали в новые квартиры или РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:41

2023-12-18T11:41

2023-12-18T11:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 2,1 тысячи квадратного метра аварийного жилья расселили на прошедшей неделе в 10 городских округах Подмосковья, 147 жителей переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. На минувшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" расселили 55 аварийных помещений. В пресс-службе отметили, что всего за неделю расселили 2 162,4 квадратного метра аварийного жилья в Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Истре, Подольске, Лобне, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Дмитровском горокругах. Дома, которые признаны аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". С 1 января в регионе стартует новая программа по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года.

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916433425.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

ступино

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московская область (подмосковье), солнечногорск, ступино