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Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда - РИА Новости, 18.12.2023
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15:13 18.12.2023
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Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда
Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда - РИА Новости, 18.12.2023
Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:13
2023-12-18T15:13
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Около 30 тонн груза с новогодними подарками отправили с пункта сбора на "Волгоград Арене". В целом регион несколькими рейсами направил волгоградцам-участникам СВО порядка 100 тонн новогоднего груза", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что из Волгограда бойцам отправили продукты, сладости, предметы первой необходимости, а также письма школьников. По информации администрации, в акции "Тепло из дома", в рамках которой собирали новогодние подарки, приняли участие жители всех районов Волгоградской области.
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общество, волгоград, волгоградская область, новый год
Надежные люди, Общество, Волгоград, Волгоградская область, Новый год
Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда

Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних сладких подарков из Волгограда

© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Около 30 тонн груза с новогодними подарками отправили с пункта сбора на "Волгоград Арене". В целом регион несколькими рейсами направил волгоградцам-участникам СВО порядка 100 тонн новогоднего груза", - говорится в сообщении властей.
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
2 из 2
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
1 из 2
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
2 из 2
Отмечается, что из Волгограда бойцам отправили продукты, сладости, предметы первой необходимости, а также письма школьников.
По информации администрации, в акции "Тепло из дома", в рамках которой собирали новогодние подарки, приняли участие жители всех районов Волгоградской области.
Лесничие Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО
15 декабря, 14:27
 
Надежные людиОбществоВолгоградВолгоградская областьНовый год
 
 
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