Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда
Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних сладких подарков из Волгограда
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Около 30 тонн груза с новогодними подарками отправили с пункта сбора на "Волгоград Арене". В целом регион несколькими рейсами направил волгоградцам-участникам СВО порядка 100 тонн новогоднего груза", - говорится в сообщении властей.
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской областиОколо 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
2 из 2
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
1 из 2
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции
© Фото : пресс-служба администрации Волгоградской области
2 из 2
Отмечается, что из Волгограда бойцам отправили продукты, сладости, предметы первой необходимости, а также письма школьников.
По информации администрации, в акции "Тепло из дома", в рамках которой собирали новогодние подарки, приняли участие жители всех районов Волгоградской области.