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Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда

Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда - РИА Новости, 18.12.2023

Участникам СВО отправили около 30 тонн новогодних подарков из Волгограда

Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:13

2023-12-18T15:13

2023-12-18T15:13

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ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. "Около 30 тонн груза с новогодними подарками отправили с пункта сбора на "Волгоград Арене". В целом регион несколькими рейсами направил волгоградцам-участникам СВО порядка 100 тонн новогоднего груза", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что из Волгограда бойцам отправили продукты, сладости, предметы первой необходимости, а также письма школьников. По информации администрации, в акции "Тепло из дома", в рамках которой собирали новогодние подарки, приняли участие жители всех районов Волгоградской области.

https://ria.ru/20231215/elki-1916026969.html

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общество, волгоград, волгоградская область, новый год