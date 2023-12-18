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В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона - РИА Новости, 18.12.2023
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17:08 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/otravlenie-1916551909.html
В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона
В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона - РИА Новости, 18.12.2023
В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона
Шесть человек отравились неизвестным веществом в офисе в оренбургском Орске, сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:08
2023-12-18T17:08
происшествия
орск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Шесть человек отравились неизвестным веществом в офисе в оренбургском Орске, сообщили в пресс-службе городской мэрии. "По информации ЕДДС, на пульт дежурного поступило сообщение о сильном запахе ацетона в офисном здании по пр. Мира, 6а. На плохое самочувствие жаловались 10 сотрудников. Всех пострадавших осмотрели врачи, 6 человек с признаками отравления были временно госпитализированы, пятеро из них отпущены домой, угрозы их жизням и здоровью нет. В стационаре под медицинским наблюдением остается один пациент", — говорится в сообщении. По данным мэрии Орска, на место выехали службы экстренного реагирования. Специалисты взяли пробы воздуха. Стойкий запах ощущался в помещениях офисного центра, а на улице — нет. "Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха. При получении результатов будут сделаны выводы об источнике происхождения запаха. Сотрудники офиса госпитализированы с предварительным диагнозом "токсическое действие нефтепродуктов", - сообщает областное управление Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Орск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона

В оренбургском Орске шесть офисных сотрудников отравились парами ацетона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Шесть человек отравились неизвестным веществом в офисе в оренбургском Орске, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
"По информации ЕДДС, на пульт дежурного поступило сообщение о сильном запахе ацетона в офисном здании по пр. Мира, 6а. На плохое самочувствие жаловались 10 сотрудников. Всех пострадавших осмотрели врачи, 6 человек с признаками отравления были временно госпитализированы, пятеро из них отпущены домой, угрозы их жизням и здоровью нет. В стационаре под медицинским наблюдением остается один пациент", — говорится в сообщении.
По данным мэрии Орска, на место выехали службы экстренного реагирования. Специалисты взяли пробы воздуха. Стойкий запах ощущался в помещениях офисного центра, а на улице — нет.
"Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха. При получении результатов будут сделаны выводы об источнике происхождения запаха. Сотрудники офиса госпитализированы с предварительным диагнозом "токсическое действие нефтепродуктов", - сообщает областное управление Роспотребнадзора.
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ПроисшествияОрскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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