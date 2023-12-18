https://ria.ru/20231218/orvi-1916555683.html

В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента

В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента - РИА Новости, 18.12.2023

В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 41,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:24

2023-12-18T17:24

2023-12-18T17:24

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 41,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram. "На 50-й календарной неделе 2023 года (с 11.12.2023 по 17.12.2023) в сравнении с предыдущей 49-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 41,4%, 2-ю календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 8%. По данным на 18 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 034 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.

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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)