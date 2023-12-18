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В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента - РИА Новости, 18.12.2023
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17:24 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/orvi-1916555683.html
В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента
В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента - РИА Новости, 18.12.2023
В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 41,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:24
2023-12-18T17:24
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 41,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram. "На 50-й календарной неделе 2023 года (с 11.12.2023 по 17.12.2023) в сравнении с предыдущей 49-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 41,4%, 2-ю календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 8%. По данным на 18 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 034 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 41,4 процента

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Петербурге выросла за неделю на 41,4%

© iStock.com / monstArrr_Девушка меряет температуру
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / monstArrr_
Девушка меряет температуру . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 41,4%, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram.
«
"На 50-й календарной неделе 2023 года (с 11.12.2023 по 17.12.2023) в сравнении с предыдущей 49-й неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 41,4%, 2-ю календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мониторинга за прошедшую неделю преобладают вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы. Отмечается рост заболеваемости гриппом, доля которых в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 8%.
По данным на 18 декабря, в Петербурге против гриппа привито 3 371 034 человека, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.
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