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Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X - РИА Новости, 18.12.2023
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14:07 18.12.2023 (обновлено: 14:38 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/narusheniya-1916491622.html
Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X
Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X - РИА Новости, 18.12.2023
Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X
Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X (бывшей Twitter), связанной с невыполнением обязательств по противодействию... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:07
2023-12-18T14:38
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X (бывшей Twitter), связанной с невыполнением обязательств по противодействию дезинформации и манипуляциям, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на своей странице в социальной сети."Сегодня мы открываем официальную процедуру по возможным нарушениям со стороны X", - написал Бретон в этой соцсети.В Еврокомиссии подозревают, что соцсеть не выполнила свои обязательства в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act) по модерации контента. Ранее ЕК направляла соответствующий запрос в связи с публикацией информации по конфликту Израиля и ХАМАС.Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.Еврокомиссия 19 октября направила запросы компании Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская) и TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре.
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еврокомиссия, в мире
Еврокомиссия, В мире
Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X

ЕК запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X (бывшей Twitter), связанной с невыполнением обязательств по противодействию дезинформации и манипуляциям, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на своей странице в социальной сети.
"Сегодня мы открываем официальную процедуру по возможным нарушениям со стороны X", - написал Бретон в этой соцсети.
В Еврокомиссии подозревают, что соцсеть не выполнила свои обязательства в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act) по модерации контента. Ранее ЕК направляла соответствующий запрос в связи с публикацией информации по конфликту Израиля и ХАМАС.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия 19 октября направила запросы компании Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская) и TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре.
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