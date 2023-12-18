https://ria.ru/20231218/narusheniya-1916491622.html

Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X

Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X - РИА Новости, 18.12.2023

Еврокомиссия начала проверку против социальной сети X

Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X (бывшей Twitter), связанной с невыполнением обязательств по противодействию... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:07

2023-12-18T14:07

2023-12-18T14:38

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия запустила процедуру проверки возможных нарушений со стороны соцсети X (бывшей Twitter), связанной с невыполнением обязательств по противодействию дезинформации и манипуляциям, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на своей странице в социальной сети."Сегодня мы открываем официальную процедуру по возможным нарушениям со стороны X", - написал Бретон в этой соцсети.В Еврокомиссии подозревают, что соцсеть не выполнила свои обязательства в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act) по модерации контента. Ранее ЕК направляла соответствующий запрос в связи с публикацией информации по конфликту Израиля и ХАМАС.Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.Еврокомиссия 19 октября направила запросы компании Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская) и TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре.

https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html

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еврокомиссия, в мире