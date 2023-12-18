https://ria.ru/20231218/moskva-1916189927.html

Ефимов: товарооборот Москвы с ОАЭ вырос на 50 процентов за три квартала

Ефимов: товарооборот Москвы с ОАЭ вырос на 50 процентов за три квартала - РИА Новости, 18.12.2023

Ефимов: товарооборот Москвы с ОАЭ вырос на 50 процентов за три квартала

Экспортная активность столичной промышленности стала одним из главных факторов продвижения российских несырьевых неэнергетических товаров на рынок ОАЭ, который... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:10

2023-12-18T10:10

2023-12-18T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Экспортная активность столичной промышленности стала одним из главных факторов продвижения российских несырьевых неэнергетических товаров на рынок ОАЭ, который также является точкой выхода на рынки Ближнего Востока и других стран, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его данным, за 10 месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с ОАЭ превысил 50% по сравнению с тремя первыми кварталами 2022 года."С января по сентябрь 2023 года доля столицы в общероссийском товарообороте в ОАЭ составила около 27%", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский уточнил, что среди московской промышленной продукции, экспорт которой в ОАЭ увеличился за указанный период на 95%, в регионе особо востребованы оптические изделия, медтехника, а также различные виды электрооборудования.В пресс-службе напомнили, что поддержкой внешнеэкономической деятельности московских промпредприятий и АПК занимается Центр "Моспром", подведомственный ДИПП. Здесь можно получить консультации по целевым рынкам, помощь в поиске контрагентов и проведении переговоров с ними в рамках байерской программы, в участии в выставках и бизнес-миссиях за рубежом. В том числе, благодаря поддержке Центра "Моспром", столичные промышленники смогли переориентировать свою экспортную деятельность, найти новых партнеров на рынках СНГ, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и ЮВА.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)