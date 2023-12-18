https://ria.ru/20231218/mistika-1916382404.html

Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:50

2023-12-18T03:50

2023-12-18T03:51

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

миг-31

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest."Он (Миг-31. — Прим. ред.) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. <...>. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога", — сообщило издание.Причиной такого внимания к самолету в NI назвали российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", носителем которой выступает МиГ-31. Огромная скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Киев заранее объявлять тревогу для подготовки к удару, отметили журналисты.В статье указывается, что истребитель МиГ-31 до сих пор остается "мистикой" для Запада, поэтому его возможности вызывают постоянные спекуляции. По данным издания, российская машина считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире и обладает новейшими средствами управления полетом.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231216/pvo-1916148472.html

https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html

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