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Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:50
2023-12-18T03:50
2023-12-18T03:51
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest."Он (Миг-31. — Прим. ред.) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. <...>. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога", — сообщило издание.Причиной такого внимания к самолету в NI назвали российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", носителем которой выступает МиГ-31. Огромная скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Киев заранее объявлять тревогу для подготовки к удару, отметили журналисты.В статье указывается, что истребитель МиГ-31 до сих пор остается "мистикой" для Запада, поэтому его возможности вызывают постоянные спекуляции. По данным издания, российская машина считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире и обладает новейшими средствами управления полетом.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231216/pvo-1916148472.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, МиГ-31
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
NI: российские истребители МиГ-31 вызывают ужас в Киеве