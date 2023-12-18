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Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 18.12.2023 (обновлено: 03:51 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mistika-1916382404.html
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:50
2023-12-18T03:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
миг-31
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest.&quot;Он (Миг-31. — Прим. ред.) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. &lt;...&gt;. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога&quot;, — сообщило издание.Причиной такого внимания к самолету в NI назвали российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", носителем которой выступает МиГ-31. Огромная скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Киев заранее объявлять тревогу для подготовки к удару, отметили журналисты.В статье указывается, что истребитель МиГ-31 до сих пор остается "мистикой" для Запада, поэтому его возможности вызывают постоянные спекуляции. По данным издания, российская машина считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире и обладает новейшими средствами управления полетом.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231216/pvo-1916148472.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, миг-31
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, МиГ-31
Мистическое оружие. В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

NI: российские истребители МиГ-31 вызывают ужас в Киеве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство в Киеве, пишет американский журнал National Interest.
«

"Он (Миг-31. — Прим. ред.) показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. <...>. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога", — сообщило издание.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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Причиной такого внимания к самолету в NI назвали российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", носителем которой выступает МиГ-31. Огромная скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Киев заранее объявлять тревогу для подготовки к удару, отметили журналисты.
В статье указывается, что истребитель МиГ-31 до сих пор остается "мистикой" для Запада, поэтому его возможности вызывают постоянные спекуляции. По данным издания, российская машина считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире и обладает новейшими средствами управления полетом.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31
 
 
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