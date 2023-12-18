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В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.12.2023 (обновлено: 10:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html
В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО
В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО - РИА Новости, 18.12.2023
В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО
Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО открыли в Курске. Монумент символизирует отвагу, мужество и профессионализм военнослужащих подразделений РХБЗ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T05:10
2023-12-18T10:27
специальная военная операция на украине
курск
россия
войска рхбз
вооруженные силы рф
общество
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО открыли в Курске. Монумент символизирует отвагу, мужество и профессионализм военнослужащих подразделений РХБЗ. "На территории 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа торжественно открыли мемориал-памятник Героям-химикам – участникам специальной военной операции", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты сейчас находятся на переднем крае, профессионально и эффективно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. "Противник боится наше оружие. Термобары сжигают все, попадают во все перекрытые щели, входы, сообщения, в помещения. "Солнцепёков" весь мир боится. Потому что аналогов таким машинам нет, выжигают до 4-5 футбольных полей. Поэтому противник за ними так охотится", - сказал заместитель командира батальона, Герой России Сергей Бачериков.
https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html
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курск, россия, войска рхбз, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Курск, Россия, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Общество
В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО

В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО

© Минобороны РФМемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО в Курске
Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО в Курске
© Минобороны РФ
Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО в Курске
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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО открыли в Курске. Монумент символизирует отвагу, мужество и профессионализм военнослужащих подразделений РХБЗ.
«
"На территории 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа торжественно открыли мемориал-памятник Героям-химикам – участникам специальной военной операции", - сообщили журналистам в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты сейчас находятся на переднем крае, профессионально и эффективно выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
"Противник боится наше оружие. Термобары сжигают все, попадают во все перекрытые щели, входы, сообщения, в помещения. "Солнцепёков" весь мир боится. Потому что аналогов таким машинам нет, выжигают до 4-5 футбольных полей. Поэтому противник за ними так охотится", - сказал заместитель командира батальона, Герой России Сергей Бачериков.
Открытие мемориала защитникам Донбасса после реставрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В зоне СВО восстановили мемориал героям Великой Отечественной войны
29 сентября, 04:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскРоссияВойска РХБЗВооруженные силы РФОбщество
 
 
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