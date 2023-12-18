https://ria.ru/20231218/memorial-1916386428.html

В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО

В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО - РИА Новости, 18.12.2023

В Курске открыли мемориал Героям-химикам – участникам СВО

Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО открыли в Курске. Монумент символизирует отвагу, мужество и профессионализм военнослужащих подразделений РХБЗ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:10

2023-12-18T05:10

2023-12-18T10:27

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ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Мемориал-памятник Героям-химикам – участникам СВО открыли в Курске. Монумент символизирует отвагу, мужество и профессионализм военнослужащих подразделений РХБЗ. "На территории 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа торжественно открыли мемориал-памятник Героям-химикам – участникам специальной военной операции", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты сейчас находятся на переднем крае, профессионально и эффективно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. "Противник боится наше оружие. Термобары сжигают все, попадают во все перекрытые щели, входы, сообщения, в помещения. "Солнцепёков" весь мир боится. Потому что аналогов таким машинам нет, выжигают до 4-5 футбольных полей. Поэтому противник за ними так охотится", - сказал заместитель командира батальона, Герой России Сергей Бачериков.

https://ria.ru/20230929/memorial-1899331367.html

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курск, россия, войска рхбз, вооруженные силы рф, общество